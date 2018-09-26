عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 أيلول 2018

A + A -

الأخبار: إسرائيل وبشيرها: وثائق إبادة معلنة



البناء: روحاني يرفض لقاء ترامب: التعهّد بالتعهّد والتهديد بالتهديد

تفاهمات منع التصادم تعبر بـ «تشريع الضرورة» بين المطبات

تطيير النصاب بقرار قواتي مستقبلي... وصيغة غامضة لدعم القروض السكنية

المستقبل: تشريع مشاريع «سيدر».. والحريري يصدّ محاولات «الابتزاز» وشائعات «الإفلاس»

100 مليار لإسكان «الدخل المحدود»





اللواء: طارت الجلسة.. إلى الحكومة در!

بوادر تناغم حول التأليف بعد «التناغم التشريعي».. وجنبلاط ينتظر عرضاً جدِّياً

النهار: فضلو خوري ونايلة تويني... "حان الوقت كي يتحرّك المواطنون لانقاذ بلادهم"



الجمهورية: تخدير نقمة الناس باسكان مؤجل

الأنوار: اكثرية نيابية اقرت قانون تجارة السلاح رغم حملات المعارضين

الاقتصاديون والعمال للمسؤولين: ارحموا لبنان





الديار: عون: الامر لي ... دمج حزب الله بالجيش قد يكون مخرجا

اقرار قوانين سيدر ــ1 والقوات تطالب بجلسات استثنائية للحكومة



l'orient le jour: Un gouvernement maintenant, tonnent patrons et syndicats libanais



the daily star: Parliament session ended by LF, Future walkout