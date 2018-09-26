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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 أيلول 2018

26
SEPTEMBER
2018
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 الأخبار: إسرائيل وبشيرها: وثائق إبادة معلنة

 


البناء: روحاني يرفض لقاء ترامب: التعهّد بالتعهّد والتهديد بالتهديد
تفاهمات منع التصادم تعبر بـ «تشريع الضرورة» بين المطبات
تطيير النصاب بقرار قواتي مستقبلي... وصيغة غامضة لدعم القروض السكنية

 

 

المستقبل: تشريع مشاريع «سيدر».. والحريري يصدّ محاولات «الابتزاز» وشائعات «الإفلاس»
100 مليار لإسكان «الدخل المحدود»

 



اللواء: طارت الجلسة.. إلى الحكومة در!
بوادر تناغم حول التأليف بعد «التناغم التشريعي».. وجنبلاط ينتظر عرضاً جدِّياً

 

 

النهار: فضلو خوري ونايلة تويني... "حان الوقت كي يتحرّك المواطنون لانقاذ بلادهم"

 

 


الجمهورية: تخدير نقمة الناس باسكان مؤجل

 

 

الأنوار: اكثرية نيابية اقرت قانون تجارة السلاح رغم حملات المعارضين
الاقتصاديون والعمال للمسؤولين: ارحموا لبنان

 



الديار: عون: الامر لي ... دمج حزب الله بالجيش قد يكون مخرجا
اقرار قوانين سيدر ــ1 والقوات تطالب بجلسات استثنائية للحكومة

 

 


l'orient le jour: Un gouvernement maintenant, tonnent patrons et syndicats libanais

 

 


the daily star: Parliament session ended by LF, Future walkout

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