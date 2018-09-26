عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 أيلول 2018

الأخبار: إسرائيل وبشيرها: وثائق إبادة معلنة
البناء: روحاني يرفض لقاء ترامب: التعهّد بالتعهّد والتهديد بالتهديد
تفاهمات منع التصادم تعبر بـ «تشريع الضرورة» بين المطبات
تطيير النصاب بقرار قواتي مستقبلي... وصيغة غامضة لدعم القروض السكنية
المستقبل: تشريع مشاريع «سيدر».. والحريري يصدّ محاولات «الابتزاز» وشائعات «الإفلاس»
100 مليار لإسكان «الدخل المحدود»
اللواء: طارت الجلسة.. إلى الحكومة در!
بوادر تناغم حول التأليف بعد «التناغم التشريعي».. وجنبلاط ينتظر عرضاً جدِّياً
النهار: فضلو خوري ونايلة تويني... "حان الوقت كي يتحرّك المواطنون لانقاذ بلادهم"
الجمهورية: تخدير نقمة الناس باسكان مؤجل
الأنوار: اكثرية نيابية اقرت قانون تجارة السلاح رغم حملات المعارضين
الاقتصاديون والعمال للمسؤولين: ارحموا لبنان
الديار: عون: الامر لي ... دمج حزب الله بالجيش قد يكون مخرجا
اقرار قوانين سيدر ــ1 والقوات تطالب بجلسات استثنائية للحكومة
l'orient le jour: Un gouvernement maintenant, tonnent patrons et syndicats libanais
the daily star: Parliament session ended by LF, Future walkout