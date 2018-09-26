أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 أيلول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت أوساط حزبية أن تبصر الحكومة العتيدة النور بعد إدخال تعديلات على الصيغة الأخيرة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد عودة الأخير من الخارج. إلاّ أنّ أوساطاً سياسية أخرى، استبعدت هذا الأمر، خصوصاً بعد موجة التصعيد العسكري الذي تقوم به دولة خليجية معنية بالوضع اللبناني.



كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية رفيعة أمام كلام مفوضة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني عن رؤية جديدة للمشاركة في إعادة إعمار سورية تنطلق من نجاح التفاهم الروسي التركي في سوتشي حول إدلب ونجاح اللجنة التي تخصّ مناقشات الدستور السوري في إطار العملية السياسية في جنيف وتعتبر أنّ التقدّم في هذين المسارين سيضمن المشاركة الأوروبية في إعادة الإعمار في سورية، ووصفت المصادر هذا الموقف بالتحوّل الذي يجعل أوروبا أقرب إلى موسكو من واشنطن في سورية…

المستقبل: يقال



إنّ نواباً عونيين وقواتيين تقاطعوا في كواليس مجلس النواب عند إبداء أجواء تفاؤلية بإمكانية تحقيق خرق إيجابي بملف تأليف الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.



اللواء: اسرار



لغز

تبيّن من سير المناقشات النيابية أن عدداً من نواب مجلس 2018، كانوا مثل «الأطرش بالزفة».



غمز

تسمح بعض المصارف بفتح حسابات متدنية المبالغ بالليرة، شرط سلسلة من البيانات الشخصية.



همس

قال دبلوماسي لبناني تعليقاً على تجاهل ترامب لبنان: لا تبادل تجارياً ولا مصالح مالية، فلِمَ يذكر هذا البلد؟



النهار: أسرار الآلهة



الشاهدات المزورة

لم تظهر بعد نتائج التحقيق في الشهادات المزورة التي تولى قسم منها الجيش اللبناني فيما اتخذت مديرية التعليم العالي اجراءات بوقف التسجيل في الجامعات المتورطة بقيت حبراً على ورق....



توقيف وحجز حرية

لا تزال مخافر لقوى الأمن تعمد الى توقيف مواطنين لم يسددوا بدلات محاضر ضبط سرعة ومخالفات رغم قرار مركزي بإبلاغهم ونيل تعهدهم بالتسديد من دون توقيف أو حجز....



إستجرار دون حدود

تضاربت الأرقام حول كمية الكهرباء التي تم استجرارها من أول من أمس الى لبنان من سوريا....





الجمهورية: اسرار

فكرة

تحاول جهة حزبية التسويق لفكرة عقد "مجلس وزراء الضرورة" على غرار "تشريع الضرورة".



موظف

أعاد أحد الوزراء موظفاً إلى مركزه إستثنائياً لمدة أسبوع بعدما كان أقاله والسبب قدوم لجنة أجنبية للإطلاع على أعمال تراثية وثقافية على أرض لبنان ولأن لا أحداً غيره مُلمّ بالتفاصيل.



ترميم

إهتمت جهة حزبية بتقصّي صحة ما تردّد عن ترميم إحدى السفارات في عاصمة مجاورة.