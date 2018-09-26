المديرية العامة للطيران المدني تنفي!

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نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان "أن تكون قد أعطت الموافقة على أي طلب رسمي من قبل محمود المصري ناشر موقع olba aviation يسمح له بالتصوير في أي مكان داخل حرم المطار". وأضاف البيان "أن مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين أشار الى أن رئاسة المطار رفضت اليوم طلبا بالترخيص للمصري بالتصوير بالمطار ولم تتم الموافقة على إعطائه الترخيص. وأنه من غير الممكن أن توافق المديرية العامة للطيران المدني على طلبات كهذه لأنها ترتيبات أمنية يتم التنسيق فيها مع جهاز أمن المطار".