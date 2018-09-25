وزير إسرائيلي: إذا هاجمنا نصر الله سنعود بلبنان لأجيال سابقة

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قال يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي، إنه في حال مهاجمة نصر الله إسرائيل سيرجع لبنان لأجيال عديدة إلى الوراء.

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الثلاثاء، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كتب في تغريدة جديدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الأمين العام لـ" حزب الله " السيد حسن نصرالله ، يلعب بالنار.

واستطرد كاتس، قائلا: إن حسن نصر الله، شريك إيران والأسد، يلعب بالنار. وإذا ما أطلق تهديداته ضد إسرائيل ، فإنه سيتأذى ولبنان سيعود إلى الوراء لأجيال عديدة، ولن نسمح بتهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية والإضرار بالبنية التحتية الإسرائيلية.

المصدر: رادار سكوب