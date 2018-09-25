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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



غدا يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة ومن المتوقع وبحسب معلومات الـ otv ان تكون الكلمة نوعية من حيث المعطيات وسرد الوقائع والطروحات التي يأمل لبنان في لأخذ بها في حل إحدى اهم القضايا الشائكة، قضية النازحين السوريين...



وبالانتظار كان اليوم شاهدا على part 2 من اولى جلسات تشريع مجلس 2018 التي حاول خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ضبط ايقاع المواقف والفصل بين تشريع الضرورة وتشريع ما ليس بملح خصوصا بعد تهديد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بالانسحاب قائلا: انا في الجلسة من اجل بنود مؤتمر cedre، واذا كنا لا نريد تشريع هذه البنود فأنا سأنسحب...



وللمرة الاولى ايد حزب الله على لسان علي عمار كلام الحريري الذي صوب سهامه ايضا باتجاه مستهدفي الاقتصاد متحدثا عن حملة لإحباط اللبنانيين. أصاب دولة الرئيس هذه المرة، علما ان احباط اللبنانيين ليس بوافد على يومياتنا، هو بالمختصر عمل مضن مستمر منذ ما قبل 31 تشرين الاول 2016 بأشكال ومسميات مختلفة، تبدأ بالاقتصاد، وتمر بتعرية الرئيس القوي - مع الاشارة هنا الى ان القاضي بيتر جرمانوس وعقب حادثة الـ mea جال صباحا في مطار بيروت مستوضحا الأمنيين حول ما يعتقد انه خرق امني لحركة رئيس البلاد الرسمية - ولا تنتهي بتشكيل الحكومة...



على كل الاحوال وعلى الخط الحكومي علمت الـ otv ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري استأنف مروحة اتصالاته على اكثر من مستوى لحل العقد، وان الاخير ينتظر عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك لتقديم صيغة حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الرئيس. معلومات الـ otv تشير ايضا الى ان التكتم السائد حاليا مرتبط برغبة حريرية بإبقاء المفاوضات بعيدة عن الاضواء، إن لجهة الحصص او الحقائب والمقترحات، تسهيلا لمهمة التأليف.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



من أعلى منبر في العالم حذر الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرس من أن تسود الفوضى النظام العالمي. وتحت هذا العنوان تندرج أزمات الشرق الاوسط خصوصا الأزمة السورية التي تشهد تصعيدا كبيرا بعد سقوط الطائرة الروسية وتحميل موسكو إسرائيل المسؤولية، وإعلان نتنياهو مواصلة العمليات في سوريا على رغم الصواريخ الروسية إس 300.



وفي نيويورك الرئيس ترامب أطلق بالونا مدويا أعلن فيه أن كل حل للأزمة الانسانية في سوريا يجب أن يبنى على استراتيجية حل النظام المسيطر في سوريا والذي عليه التخلي عن كامل أسلحته الكيميائية، وأن واشنطن تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي...



في الغضون يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءات على هامش الجمعية العمومية التي سيلقي أمامها غدا خطابا عن الوضع في لبنان.



وفي بيروت الجلسة التشريعية ركزت على مشاريع القوانين العائدة لتطبيقات مقررات مؤتمر سيدر الى جانب عدد من المشاريع واقتراحات القوانين... ومساء وعندما ظهر أن نوابا يغادرون وقبل لحظات من تطيير النصاب لتطيير باقي نقاط جدول العمل عمد الرئيس بري الى رفع الجلسة...



وفيما سجلت إحتكاكات حكومية مع بعض النواب في الجلسة النهارية في هذا اليوم الثاني من جلسة البرلمان أطلقت قوى الانتاج صرخة مدوية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية... وحضرت وثيقة ذات صلة... المجتمعون أسهبوا في كلماتهم بشرح الأوضاع والهموم والهواجس..





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



التأخير المتواصل في تشكيل الحكومة دفع اليوم الى صرخة من الفاعليات الاقتصادية والنقابية ودعوة لتشكيل حكومة مستقلة ومصغرة.



الصرخة جاءت تحت عنوان معا لانقاذ لبنان وانطلقت عبر قوى الانتاج ووثيقتها الاقتصادية التي رفضت التأخير في تشكيل الحكومة حماية لاقتصادنا.



اما الدعوة فقد جددها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من كندا مطالبا بتأليف حكومة طوارئ مصغرة ومستقلة قادرة على اجراء الاصلاحات المالية والادارية خصوصا في ظل تمسك الكتل النيابية بالحصص والاحجام.



والتأخير في تشكيل الحكومة ظهرت تردداته في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، في وقت أطلق الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الجلسة جملة مواقف رفضا لموجة الشائعات الهادفة لضرب الاقتصاد الوطني ودفع اللبنانيين الى الهجرة.



ودعا الرئيس الحريري الى الكف عن مهاجمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما تصدى لمحاولات النائب جميل السيد التعكير على المشاريع التي تعد من ضمن متطلبات انجاح مؤتمر سيدر وقد سجل وقوف رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب محمد رعد في وجه النائب السيد.



كما شهدت جلسة مجلس النواب نقاشا مستفيضا بشان مشروع طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة.



دوليا، تأكيد للرئيس الاميركي دونالد ترامب ان نهج بلاده يحدث تغييرا في مجال مكافحة الارهاب، وأن واشنطن تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لاقامة تحالف استراتيجي إقليمي.



واكد ترامب إن قادة إيران يمولون الارهاب في الشرق الاوسط.



اما في الشان السوري فدعا نظام الاسد الى التخلي عن كامل أسلحته الكيماوية، داعيا الى إنهاء التصعيد العسكري في سوريا وإيجاد حل سياسي.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



لم ينطبق "تشريع الضرورة "على فتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة، فطار النصاب ورفع الرئيس بري الجلسة، لكن قبل تطيير النصاب أقر المجلس فتح اعتماد بمئة مليار ليرة لدعم فوائد قروض الإسكان على سنة واحدة، على أن توضع سياسة إسكانية ترسمها الحكومة المقبلة خلال ستة أشهر...



انتهت جلسة "تشريع الضرورة" ليعود الوضع السياسي إلى مربع "ضرورة التشكيل" لكن من دون أي أفق واضح، فإعادة تشغيل محركات التشكيل ينتظر عودة رئيس الجمهورية من نيويورك أواخر هذا الأسبوع... ولكن قبل كلمة لبنان في الأمم المتحدة، لفتت اليوم كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ركز على إيران من زوايا مختلفة، فمن جهة وصفها بأنها ديكتاتورية فاسدة لكنه اعتبر ان أي حل في سوريا يجب ان يتضمن خطة للتعامل مع إيران، وسنتوصل إلى اتفاق معها في مرحلة ما...



ترامب شكر الدول التي استضافت نازحين سوريين من دون ان يذكر لبنان بالإسم ، ما حدا بوزير الخارجية جبران باسيل إلى التعليق بالقول: "إن أحدا لن يعترف بالخير العالمي الذي قدمه لبنان إلا إذا طبقنا قوانيننا وتصرفنا وفق مصالحنا اللبنانية...



ارتباطا برحلة نيويورك، ما زال الملف مفتوحا على خلفية الملابسات التي رافقت الرحلة، ولهذه الغاية دخل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على الملف من باب القضاء، فماذا جرى؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



مع بدء الشهر الخامس للتكليف برودة حكومية وحماوة مجلسية. ففي ساحة النجمة سجال ساخن بين الرئيس الحريري والنائب جميل السيد اضطر معه الحريري الى رفع الصوت ومغادرة الجلسة احتجاجا لفترة قصيرة، في المقابل برز تباين بين أمل وحزب الله على التصويت على معاهدة السلاح وهي من المرات النادرة التي يختلف فيها الثنائي الشيعي على موضوع بهذه الاهمية. انتهى اليوم التشريعي بانسحاب نواب القوات احتجاجا على عدم فتح اعتماد اضافي لادوية السرطان ولحق بهم نواب المستقبل فطار النصاب.



في نيويورك يستعد رئيس الجمهورية لالقاء كلمة لبنان غدا امام الامم المتحدة وقد تفاعلت قضية سفره وما أحاط بها من ملابسات، اذ بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس تحقيقاته، وعلم ان جيرمانوس يركز على كيفية تسريب اسماء الوفد الرئاسي، واليوم بجأت في نيويورك الجلسات وكانت البداية مع كلمة الرئيس ترامب الذي هاجم ايران مشيرا الى وجود قرار باقامة تحالف استراتيجي مع دول الخليج ومصر والاردن.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



جلسة بالدين في مجلس النواب وجلسات لدفع ديون سياسية افتتحها دونالد ترامب هذا المساء تحت سقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفيما انفضت القوى التشريعية في ساحة النجمة بخروج القوات احتجاجا على عدم شمول أدوية مرضى السرطان بجدول الأعمال كانت الأمراض الدولية أكثر خطرا وأشد تهديدا حيث قبض الرئيس الأميركي على صحة دول العالم على مرأى الأمم فهدد إيران وشجع على الثورة ضدها من الداخل لكن الابتراز الأشمل جاء ليستهدف الدول المصدرة للنفط معتبرا أن منظمة أوبك تنهب العالم وهذا أمر "لا يعجبني كما قال" والأوبك التي تجاهلت طلب أميركا التوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني المقبل وخفض وإرداتها النفطية إلى الصفر واجهت اليوم ردا مباشرا من ترامب الذي هددها بأمنها قائلا: هي تستغلنا وتفرض علينا أسعارا عالية للنفط ولكي تتمتع بالحماية الأمنية عليها أن تدفع التكاليف عن نفسها من الآن فصاعدا وفيما يتوقع أن يسود الصمت الدول المعنية بالتهديد فإن شخصا واحدا آثر الرد على دونالد ترامب لكن في موضوع النازحين إذ غرد الوزير جبران باسيل قائلا إن ترامب لم يذكر اسم لبنان لدى شكره أسماء الدول التي استضافت نازحين سوريين فيا أيها اللبنانيون اسمعوا واعلموا أن أحدا لن يعترف بالخير العالمي الذي قدمه لبنان إلا اذا طبقنا قوانيننا وتصرفنا وفق مصالحنا وانصراف باسيل الى المتابعة العملية لوقائع الجمعية العمومية وكلمة لبنان على منبرها لم يحجب انهماكه عن بعد بالمستجدات اللبنانية والرد على المواضيع المثارة طالبا التحقيق في قضية الطائرة الرئاسية التابعة لطيران الشرق الأوسط لكن التحقيق إذا ما اتخذ مجراه فإنه قد يعرض الحرس الجمهوري للسؤال لاسيما بعد الأنباء عن تدخله في عملية تعبئة الفيول تحت عنوان: أوامر رئاسية وعلى جبهة مجلس النواب الذي تدحرجت جلسته هذا المساء وانتهت الى سجالات متفرقة فإن الأبرز فيها هو فقدان المناعة النيابية عن قضايا الناس فموازنة الأمراض المستعصية استعصت على الإقرار في وقت كانت ديون سيدر تتراكم المشروع تلو الآخر تحت سقف الجلسة. وربطا بالسيولة الضائعة فقد نقلت مصادر الجديد إشراف إدارة وزارة المال على إنجاز جميع الحسابات المالية للدولة منذ عام ثلاثة وتسعين وحتى اليوم بعد جهود مضنية وقالت إن هذه الجهود قادت العاملين في الوزارة الى البحث عن الاوراق المالية في " عفن " المالية العامة لاكثر من خمس وعشرين سنة ما يفتح الباب على مرحلة إنجاز قطع الحساب الغائب منذ ربع قرن لكن الوزارة تتكتم حتى اليوم عن الاعلان الرسمي ربما ربطا بتأليف الحكومة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



لا حراك في المقرات والمؤسسات الرسمية والدستورية الرئيسية في البلاد ما خلا المؤسسة الأم مجلس النواب الذي يشهد لليوم الثاني ورشة تشريعية بدأت صباحا وكان من المفترض ان تستكمل مساء، الا ان فقدان النصاب اثر انسحاب نواب القوات اللبنانية اعتراضا على عدم البحث في بند من خارج جدول الاعمال دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة.



في سلة ثمار التشريع اقرار عدد من القوانين الحيوية لعل ابرزها الموافقة على فتح اعتماد بمئة مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الاسكان، على ان تتقدم الحكومة بسياسة اسكانية خلال ستة اشهر، فيما اثارت مواقف اخرى متباينة كما هو الحال في مشروع قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة السلاح ونقلها الذي اقر رغم امتناع نواب حركة امل عن التصويت وتصويت نواب حزب الله والمردة والقومي والنواب السنة المستقلين ضده، وقد انبرى الرئيس المكلف سعد الحريري لينفي وجود علاقة بين هذه المعاهدة وسلاح المقاومة.



وعلى خط مؤتمر سيدر قال الرئيس نبيه بري ان هناك العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بالمؤتمر فاذا احلنا واحدا منها الى اللجان علينا ان نحيلها كلها لذلك take it or leave it، واعتبر من جهة اخرى ان ما حصل بالنسبة للاسكان جريمة اجتماعية، موضحا ان الاقتراحات ذات الصلة لا بأس بها لكنها لا تفي بالغرض.



سبق هذا سجال حاد بين الرئيس الحريري والنائب جميل السيد على خلفية من يستفيد من القروض اللبناني ام السوري؟ وقد لوح الرئيس المكلف بالانسحاب قائلا انه يشارك في الجلسة من اجل سيدر الذي يوفر فرصة ذهبية للبنان، وفق تعبيره.



الحيوية النيابية يوازيها استمرار حال الكسل الحكومي الذي لم تطرأ عليه اي مؤشرات ايجابية رغم دخول التاليف شهره الخامس.



على هذا الخط سجل اصرار من جانب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على مطلب حكومة طوارئ مصغرة واعلان عن عدم استعداد الزعماء المسيحيين لتلبية دعوة الى اجتماع في بكركي للتوافق على حل.



خارج لبنان تنشد الانظار الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي انطلقت اعمالها مساء اليوم حيث تقدم المتحدثين الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي لم يخل خطابه من مصطلحين: عزل ايران، وحل النظام السوري.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



قبل ان يكتمل التشريع على ايجابيته التي حملت آمالا للبنانيين بحراك نيابي يؤدي الدور ويملأ الفراغ، تعثر المسار من حيث لا يحتسب الكثير من النواب، فرفعت الجلسة في رابعة جولاتها، قبل ان يلامس التشريع الاساتذة..



بمنطق جدول الاعمال تم اقرار قوانين ونوقشت اخرى، ولم تخل الجلسات من سجالات الى حد الاشتباك الكلامي.



اتفاق على كل تشريع يساعد بحلحلة الوضع الاقتصادي والمالي فهو اكثر الضرورات كما اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ورئيسها، فيما مررت قوانين غير ضرورية بل لا طائل منها او مصلحة للبنان بها كاقرار معاهدة تجارة الأسلحة التي سارع المجلس للتوقيع عليها وبلدنا الذي لا يصنع سلاحا، الزم نفسه بما لا يعود عليه الا بالمطالب الدولية، وسلم العدو الاسرائيلي عصا قد يزيفها باسم القانون لفرض سطوته علينا.



مطلب الاسكان لقي صداه في جلسة المساء، فكان ابرز المقررات بفتح اعتماد بمئة مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الاسكان على ان تتقدم الحكومة بسياسة اسكانية خلال ستة اشهر..



وفيما النواب يشرعون كان الاقتصاديون والعمال يشهرون امام الرأي العام مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ثلثا الشعب اللبناني يعانون إما الفقر أو البطالة. دراسة كشف عنها رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال إجتماع الهيئات الإقتصادية في مبنى الإتحاد لمحاولة درس الواقع الإقتصادي الخطير كما اتفق على توصيفه المجتمعون..



ومن على منصة الامم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين اكتشف العالم حجم الخطر الذي يتهدد المجتمع الدولي من خلال خطاب الرئيس الاميركي الذي لم يوفر صديقا ولا عدوا الا وهاجمه..



الرئيس الذي خاض حروبا عالمية من على منصة الامم المتحدة بدأ بايران ولم ينته بمنظمة الاوبك للدول المصدرة للنفط، حتى وصل الى الدول التي وصفها ذات يوم بالبقرة الحلوب مجددا انه لن يحميها من دون مقابل..





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