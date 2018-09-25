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رجل الاعمال جاد صوايا:"سعيد بقرار دعم الاسكان، مجدداً

25
SEPTEMBER
2018
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ضج اليوم الخبر المنتظر من قبل الشباب اللبناني الذي يرتقب نورًا كي يبني مستقبلًا عليه، فبعد اقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم القروض السكنية لمدة سنة على أن تضع الحكومة سياسة إسكانية شاملة.

وضمن هذا الاطار، أعرب وجل الاعمال السيّد جاد صوايا صاحب شركة صوايا للاعمار Sawaya constructions في بيان له، أنّه سعيدٌ جدًّا بهذا القرار، كما وهنّأ الشباب اللبناني الذي كان ينتظر هذا الملف كي يستطيع اكمال مستقبله، وشكر كل النواب الذين مضوا القرار ووجه شكر خاص لمعالي وزير المالية.
كما وأضاف:" نحن كصوايا كونستراكشن، نسعى لتسهيل الامور تجاه كل المهتمين بهذا المجال وكل الذي يستصعب ايجاد المنزل الملائم له خاصةً ان الشركة في عهدتها عقارات تتلائم مع شروط الاسكان."
كما ووجّه تحية لمدير الاسكان الاستاذ روني لحّود الذي سعى ليلًا نهارًا ليختم الملف بنتيجة ايجابية.
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