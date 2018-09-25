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الرئيس عون شارك في افتتاح الجمعية العمومية للامم المتحدة بدورتها الـ73

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رئيس الجمهورية التقى الرئيس السويسري والعاهل الاردني ورئيس الوزراء الارميني ورئيسة الجمعية العمومية ورئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر

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العاهل الاردني: مستعدون لانجاح كل ما يؤدي الى انجاح القمة التنموية الاقتصادية

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رئيس الوزراء الارميني: نرحب بالمبادرة اللبنانية لانشاء الاكاديمية من اجل السلام

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رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر: الدعم الذي يقدمه لبنان للنازحين لا مثيل له في تاريخ الشعوب

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شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك (الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت) في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للامم المتحدة بدورتها الثالثة والسبعين، وفي مأدبة الفطور التي اقامها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس على شرف رؤساء الوفود المشاركة التي كانت مناسبة التقى في خلالها كلا من رئيس الاتحاد السويسري الان بيرست والسيد غوتيريس، ورئيسة الجمعية العمومية ماريا فرناندا اسبينوسا غارسيس.

كما واصل الرئيس عون لقاءاته على هامش اعمال الجمعية حيث التقى في مقر الامم المتحدة عددا من رؤساء الدول المشاركة والمنظمات الدولية في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ورئيسة بعثة لبنان الدائمة للامم المتحدة امل مدللي، والسفير اللبناني لدى واشنطن غابي عيسى والمستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ومدير الاعلام رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب.

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر

وفي هذا الاطار التقى الرئيس عون رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر السيد Francisco Rocca والامين العام للاتحاد Elhadj As Sy والدكتور Jemilah Mahmoud، حيث تم التطرق الى ملف النازحين السوريين ومدى تأثيره على لبنان بالاضافة الى الدعم الذي يقدمه كل من الصليب والهلال الاحمر لهم والسبل الايلة الى تعزيز اوضاعهم الانسانية بما يتماشى والقدرات اللبنانية المتاحة. واشار الرئيس عون الى ان المساعدات للنازحين يجب ان تستمر حتى بعد عودتهم الى وطنهم.

وخلال اللقاء، عبر السيدRocca عن تأثر المجتمع الدولي بالدعم الذي يقدمه لبنان للنازحين، معتبرا ان مثل هذا الدعم لا مثيل له في تاريخ الشعوب.

العاهل الاردني

ثم التقى رئيس الجمهورية العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في حضور وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ومستشار الملك ورئيس مكتبه منار دباس ومديرة العلاقات السياسية هيفاء خريشا.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى العلاقات اللبنانية- الاردنية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والقمة التنموية الاقتصادية التي ستنعقد في لبنان اوائل العام المقبل، حيث اعرب الملك عبد الله الثاني عن دعمه لها واستعداده للمساهمة في كل ما يؤدي الى انجاحها. كما تم التطرق الى المبادرة التي طرحها الرئيس عون العام الماضي من على منبر الامم المتحدة بجعل لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق حيث اطلع رئيس الجمهورية العاهل الاردني على المساعي التي يبذلها لبنان في هذا الاطار. وتناول البحث ايضا معبر نصيب الحدودي واهميته على صعيد النقل الخارجي.

رئيس وزراء ارمينيا

والتقى رئيس الجمهورية رئيس وزراء ارمينيا Nikol Pashinyan في حضور وزير الخارجية الارميني Zohrab Mnatsakanyan ورئيس البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة Mher Margaryan والمستشار Nersesyan Varuzhanورئيسة قسم العلاقات الخارجيةTsovinar Hambardzumyan .

وخلال اللقاء، تناول البحث العلاقات اللبنانية–الارمينية ، وشكر الرئيس عون لارمينيا اهتمامها باعضاء الجالية اللبنانية في ارمينيا وتسهيل امورهم الاستثمارية داخل ارمينيا او سائر النشاطات التي يقومون بها. كما جرى التداول بالمبادرة التي سيطرحها الرئيس عون حول الاكاديمية من اجل السلام حيث رحب رئيس الوزراء الارميني بها بعدما اطلع على تفاصيلها في مذكرة مفصلة قدمها له الرئيس عون. كذلك، تناول الحديث ملف النازحين السوريين وما يقوم به لبنان لتسهيل عودتهم الامنة الى بلدهم.