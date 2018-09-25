سجال زعيتر - اسود مستمر

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بعدما نشر النائب زياد أسود فيديو لمجموعة من الاشخاص وهم في البحر في عين المريسة يصورون بقرة نافقة فيه وبعد ما نشره أسود عن الباخرة رحمة، ردّ وزير الزراعة غازي زعيتر على اسود:

ردّ النائب اسود لم يتأخر فهو غرّد قائلا:معلوماتنا عن الباخرة صحيحة وجميع المراجع البحرية تكتب عنها وعن مالكيها والطلب من الاعلام عدم الانجرار وراء معلومات صحيحة هو التضليل بعينه. واضاف اسود: ليست المرة الاولى التي تغطي وزارة الزراعة شحنات فاسدة. دفاعك فاشل مثل ادارتك المريبة وحتى اليوم لم تبرر دفاعك عنها ولا تقرأ ما نعممه.

وتابع تتلهى بالفيديو للتعتيم عن احداثيات الباخرة وانقطاع بثها وخروج باخرتين لملاقاتها وزعمك تبديل الطاقم وعدم تفريغها حمولتها في تركيا والحظر الصحي عليها ودخول الباخرة الى اسرائيل وشحنها بقرا مريضا وسيرة مالكيها ولكن لا يزال لدي الكثير ولن يغطي مؤتمر صحافي فسادا تاريخيا بحق صحة شعب..

وقال لعلمك معالي الوزير يوجد في المرفأ باخرتا مواشٍ... ونفوق الحيوانات طبيعي ولكن مش طبيعي ضلوعك واخطاءك المتسلسلة في ادارة الوزارة والملف والاكيد ما نسيت توقيعك على ادخال باخرة العلف الفاسد من مرفأ طرابس واخذها على عاتقك شخصيا مع رفض التقارير الرسمية قبولها...عن جد تاريخي انت.