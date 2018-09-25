رئيس مؤسسة الاسكان يوجّه رسالة إلى النواب

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وجه رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود الى النواب قبل انعقاد جلسة مجلس النواب عبر هواتفهم الخلوية الرسالة التالية:



"تحت عنوان "تشريع الضرورة" اجتمعتم امس واليوم، فهل من ضرورة تفوق الإهتمام بما يعني الشباب اللبناني وتوفير المسكن اللائق لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهو امر لا يتم إلا من خلال المؤسسة العامة للاسكان. وطالما انكم معنيون بكل ما يعني الانسان والمجتمع، فالدورة الاقتصادية والامن الإجتماعي يكملان ما لهذا الإنسان من حقوق نصت عليها مقدمة الدستور".



وأضاف: "المطلوب من دون تردد او نقاش: دعم القروض السكنية وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين والأمن العام وقوى الأمن الداخلي وامن الدولة فقط. ومن ضمن الشروط التي تلتزم بها المؤسسة العامة للاسكان دون غيرها من اساليب الإقتراض سواء عبر مصرف الإسكان او البنوك التجارية.



وفقكم الله لتعبروا خير تعبير عما يريده اللبنانيون".