living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غداً يُلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمةَ لبنان ..

25
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غداً يُلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمةَ لبنان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة ومن المتوقع وبحسب معلومات الـ otv ان تكونَ الكلمة نوعيّةً من حيث المعطيات وسرد الوقائع والطروحات التي يأمل لبنان افي لأخذ بها في حلّ إحدى اهم القضايا الشائكة ، قضية النازحين السوريين ...

وبالانتظار كان اليومُ شاهداً على part 2 من اولى جلسات تشريع مجلس 2018 التي حاول خلالَها رئيس مجلس النواب نبيه بري ضبْطَ ايقاع المواقف والفصل بين تشريع الضرورة وتشريع ما ليس بمُلحّ خصوصاً بعد تهديد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بالانسحاب قائلاً: انا في الجلسة من اجل بنود مؤتمر cedre ، واذا كنا لا نريد تشريع هذه البنود فأنا سأنسحب...

وللمرة الاولى ايّد حزبُ الله على لسان علي عمّار كلامَ الحريري الذي صوَّب سهامَه ايضا باتجاه مستهدفي الاقتصاد متحدثاً عن حملةٍ لإحباط اللبنانيين. أصاب دولةُ الرئيس هذه المرة، علماً انّ احباط اللبنانيين ليس بوافدٍ على يومياتنا، هو بالمختصر عملٌ مُضنٍ مستمر منذ ما قبل 31 تشرين الاول 2016 بأشكالٍ ومسمياتٍ مختلفة ، تبدأ بالاقتصاد، وتمرّ بتعرية الرئيس القوي - مع الاشارة هنا الى انّ القاضي بيتر جرمانوس وعَقِب حادثة الـ mea جال صباحاً في مطار بيروت مستوضحاً الأمنيين حول ما يُعتقد انه خرقٌ امني لحركة رئيس البلاد الرسمية - ولا تنتهي بتشكيل الحكومة ...

على كل الاحوال وعلى الخط الحكومي علمت الـ otv انّ رئيسَ الحكومة المكلف سعد الحريري استأنف مِروحةَ اتصالاتِه على اكثر من مستوًى لحلّ العُقد ، وانّ الاخير ينتظر عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك لتقديمِ صيغةٍ حكوميةٍ جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الرئيس. معلومات الـ otv تشير ايضاً الى انّ التكتُمَ السائدَ حالياً مرتبطٌ برغبةٍ حريرية بإبقاء المفاوضات بعيدةً عن الاضواء، إن لجهة الحصص او الحقائب والمقترحات، تسهيلاً لمهمّة التأليف .

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout