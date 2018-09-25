اللواء قاسم سليماني زار لبنان؟!

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اكدت مصادر موثوقة ان الجنرال قاسم سليماني اجتمع بالسيد حسن نصرالله قبل يوم من ليلة العاشر من محرم. وقالت المصادر ان كلام السيد نصرالله عن ضرورة حماية الاجواء السورية من قبل الحلفاء من الانتهاكات الاسرائيلية اصبح لازما وضروريا جاء بناء على ما تم التوافق عليه مع سليماني الذي كان زار دمشق والتقى الرئيس بشار الاسد.

وتقضي الاتفاقية بان يترجم السوري والايراني اتفاقية البلدين حول الدفاع المشترك وذلك بتسليم السوريين منظومة صواريخ الارض -جو والتي كان متفق حولها عام 2015 وحالت الضغوطات دون تنفيذها.





خاص LIBAN8