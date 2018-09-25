تويني: الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي‎

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صدر عن الوزير نقولا تويني البيان التالي:

في ما يتعلق بما يشاع حول سفر فخامة الرئيس العماد ميشال عون إلى الولايات المتحدة، من ظروف مغادرة مطار بيروت إلى تفاصيل الوفد المرافق، نشدد على أن الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي.

كما نستنكر بشدة التسريب الأمني الذي حصل بشأن أسماء الأشخاص الذين يرافقون فخامة الرئيس في رحلته. ويُعتبر ذلك وشايةً واستهتاراً واختراقاً أمنياً، ونطالب بمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. فتحركات فخامة الرئيس تبقى سرية بخاصة أننا في منطقة محفوفة بالأخطار.

وكلنا ثقة بما يقوم به القاضي بيتر جرمانوس من تحقيقات في مطار بيروت وسعيه إلى تبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات المسلكية التي يراها مناسبة ولن نتدخل في التحقيقات الجارية.