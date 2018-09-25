الصرّاف: كفى تصويبا على افشال عهد نجح وأثبت نجاحه في الداخل والخارج

A + A -

رأى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف ان" ما يحصل اليوم من هجوم على العهد وحرب الشائعات التي تطال شخص الرئيس العماد ميشال عون هو مرفوض جملة وتفصيلاً ."



وقال : " ان هذه الحرب الاعلامية هدفها واضح وهو التسبب بشرخ وانقسام بين اللبنانيين بغية احباطهم "



واضاف : " كفى تصويبا على افشال عهد نجح وأثبت نجاحه في الداخل والخارج ولنوقف حرب الاقاويل الفارغة ولنصوب معا اهتماماتنا نحو بناء مستقبل وطننا معا فالفرصة اليوم سانحة امامنا لنوحد الصفوف والاصوات مع الرئيس الذي اثبت انه صمام امان الوطن، وان همه الاول والاخير و الوحيد هو لبنان".

ودعا الصراف الجميع الى "التخلي عن محاولة افشال العهد والوقوف وراء رئيس البلاد في دفاعه عن حريتنا وسيادتنا واستقلالنا وقراءة خطاب فخامته من على منبر الامم المتحدة بتأن و حكمة وسماع رسالته الواضحة للمجتمع العالمي وتبني موقفه الصارم حيال رسالة لبنان الجوهرية بما فيها من انفتاح وحوار وتلاقٍ ووجوب تأكيد الدولة رفض اي شكل من أشكال التوطين وتأمين عودة النازحين وحماية قرارها الحر."