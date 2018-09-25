ماذا سجّل كنعان في محضر الجلسة؟

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سجّل أمين سرّ تكتّل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في محضر الجلسة التشريعيّة الموافقة استثنائياً على ادراج بنود ملحّة من دون مرورها بلجنة المال على ألا يشكّل ذلك قاعدة لاحقاً.

وأخذ المجلس النيابي بإقتراح كنعان تعديل قانون مشروع الطرقات ليشترط تحديد مجلس الوزراء لائحة توزيع قيمة القروض على اقسام الطرقات المعنيّة على ان يشمل مختلف المناطق اللبنانيّة.

وأعلن كنعان في الجلسة التشريعية صباح اليوم أنّ 'هناك اعفاءات وضرائب ورسوم في تعديل قانون التجارة البرية وهو لم يمر وفق الاصول في لجنة المال ويجب ان يدرس ويناقش بغض النظر عن عمر القانون'.