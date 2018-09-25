living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل خلال محاضرة في جامعة برينستون: نرفص ربط عودة النازحين بالحل السياسي وعلى المجتمع الدولي تشجيع العودة وليس فقط تمويل البقاء

25
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جدد وزير الخارجيةوالمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل تأكيد "رفض لبنان ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا"، سائلا عن "سبب استعداد المجتمع الدولي لتمويل بقائهم في لبنان ووقف المساعدات اذا عادوا".
كلام باسيل جاء خلال محاضرة في جامعة برينستون الاميركية، بحضور القنصل العام للبنان في نيويورك مجدي رمضان وحشد من الباحثين والطلاب والمعنيين، وقد تخللها نقاش حول موضوع النزوح السوري في لبنان بين الوزير باسيل والحضور.
بداية ذكر باسيل بأن ‏"لبنان يستضيف مليون ونصف مليون سوري منذ عام ٢٠١١ واذا اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين وتم اسقاط الارقام على مساحة مماثلة في الولايات المتحدة يمكن فهم الازمة، ف‏لبنان ليس بلد لجوء بل بلد هجرة".
واذ شدد على "رفض لبنان ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا على عكس المجتمع الدولي الذي يطالب بذلك، اعتبر ان هذا الربط بالنسبة الينا هو وقت يمر واندماج يتم وعودة اصعب".
واضاف باسيل: ‏"‎لبنان مع عودة متدرجة للنازحين الآن لاسباب عدة اولها العبء على الاقتصاد وثانيها لعدم تشجيع التطرف بسبب اليأس وثالثها اجتماعي
و‏‎السبب الرابع هو الاثر على البنية التحتية والخدمات والخامس للحفاظ على النسيج الاجتماعي اللبناني والسادس لأن مستقبل سوريا لا يحدده الا اهلها والسابع للحفاظ على الامن الدولي".
وتابع باسيل: ‏"‎العودة يجب تشجيع حصولها وليس العكس وعلى المجتمع الدولي الا يوجه الاتهامات الى لبنان بل تهنئته على النموذج الذي قدمه على المستوى الانساني، فليس لبنان من تسبب بالحرب في سوريا بل هو يدفع ثمن خطأ دولي مورس سابقا وتكرر وادى مجددا الى تفريغ المنطقة من تنوعها".
‏‎وردا على سؤال عن موافقة الحكومة السورية على عودة النازحين قال: "لسنا مسؤولين في لبنان الا عما نريده والحكومة السورية تعلن انها تريد عودة النازحين ونحن نرسل لوائح وهم يقبلونهم فلنضع الامر قيد التجربة".
وتابع باسيل: "الحل السياسي في سوريا قد لا يتم التوصل اليه سريعا فلماذا ربط العودة به؟ وفي الاساس نحن نتحدث عن عودة آمنة وليس طوعية وبالتالي فالنازحون السياسيون ليسوا مرغمين على العودة، وقد رأينا على ارض لبنان عددا كبيرا من النازحين توجهوا الى السفارة السورية للتصويت للرئيس بشار الاسد، فكيف نفسر ذلك؟ نحن لا نطالب بارغام احد على العودة ولكن نطالب بعدم تشجيع النازحين على العكس".
‏‎وسأل باسيل:‏‎ "هل يمكن تفسير سبب استعداد مفوضية اللاجئين لدفع الاموال لمساعدة النازحين في لبنان بينما تتوقف المساعدة اذا عادوا؟ اليس ذلك تشجيعا على عدم العودة؟‏‎ نحن لم نفتح مخيمات ولم نمنع احدا من المجيء ولم نقفل الحدود وهذا كان دورنا تجاه اخوتنا وجيراننا واصدقائنا السوريين واليوم عند تغير الوضع هناك ثمة من يقول ان العودة لا يجب ان تحصل ويعرب عن استعداده لتمويل بقائهم في لبنان".
وردا على سؤال، قال‏:‎ "مجالات عمل السوريين في لبنان محددة في القانون لكنهم اليوم يعملون في كل المجالات ولو صح الكلام عن شعور او معاملة سيئة لكنا رأينا صدامات وهذا الامر لم يحصل... من دون ان ننسى الوصاية السورية التي وقف اللبنانيون في وجهها ودخلوا السجون وانا احدهم".
‏‎وعن وقف تمويل الاونروا، قال: "تمويل الاونروا التزام تاريخي واخلاقي من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني ونتخوف من نوايا الادارة الاميركية لجهة توطين الفلسطينيين في لبنان بعدما فشلنا في اقناعها بدعم عودة النازحين".
وختم باسيل بالقول: "انصحكم بمشاهدة فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية ندين لبكي لتعرفوا كيف فصل الطفل "زين" من طفولته وكيف كان طفلا يدفع ثمن حروبنا".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout