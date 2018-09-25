الصراف عبّر عن حزنه ازاء استشهاد الرقيب قاسم محمد وهبي: الجيش اللبناني يقدم على الدوام انبل التضحيات واعظمها دفاعا عن الوطن

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اكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان له ان الجيش اللبناني يقدم على الدوام انبل التضحيات واعظمها دفاعا عن الوطن والاستقرار والامن والعدالة.



واذ عبر الصراف عن حزنه ازاء استشهاد الرقيب قاسم محمد وهبي اثر تعرض دورية من مديرية المخابرات لاطلاق نار اثناء قيامها بمهامها ، شدد على ان هذه التضحيات لن تذهب سدى مؤكدا ان الجيش اللبناني الذي يحظى بالتفاف كل الشعب اللبناني حوله سيضرب بيد من حديد اي عدو او مخل بالامن او مجرم .



وختم الصراف بيانه منوها بجهود المؤسسة العسكرية المستمرة للحفاظ على الاستقرار والامن متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.