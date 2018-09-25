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باسيل من فيلادلفيا: موضوع “الميدل ايست” يستحق التحقيق و”سيمنز” كذبة

25
SEPTEMBER
2018
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أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى ان “بعض السياسيين الكاذبين يبعدون الناس عن الحقيقة، فهم ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمرا اصطناعيا في السابق، واليوم يتحدثون عن اربع طائرات وهذه حرب اشاعات لقتل الناس بسمعتهم تماما كما يقتلون بالرصاص”.


وقال باسيل خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في فيلادلفيا: “إن التشويش هدفه عدم التمييز بين الاوادم والزعران والفاسدين والصالحين، وموضوع “الميدل ايست” المركب يستحق التحقيق، فرأس الدولة عندما يشوه بهذا الشكل يصبح الامر تعرضا لكل اللبنانيين ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط، ويجب ان يحاسب لأن هذا الامر لم يعد حرية تعبير”.

 

وأضاف باسيل: “يتنطحون لتأليف أكاذيب، مثل كذبة “سيمنز” التي لم تمر الا على من لا يعرف الحقيقة فلو اخذنا العرض بلا مناقصة كانت قامت القيامة وهم كما دمروا لبنان بالحرب يدمرونه اليوم بالكذبة ومعركتنا معركة الحقيقة نقولها اينما كان”.

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