ليست الأزمة بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة موسكو كنائسيّة، بل سياسيّة أميركية بامتياز

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بقلم جورج عبيد - مرّة جديدة يعلّق المسيح على صليب تمزّق الكنائس، ويتشتّت الأرثوذكس لأنّ السياسة التهمت بأنياب استخباريّة ما لله بمسيحه من وجود وحضور في هذا المدى أو ذاك، مسخّرة إحدى الكنائس لافتعال مشكلة في قضيّة دوليّة شائكة وعالقة حتى الانفجار بين الولايات الأميركيّة المتحدة وروسيا عنوانها أوكرانيا.

خطورة القضيّة تتمحور بأنّ الولايات الأميركية المتحدة جنّدت طاقاتها باستخباراتها ومراكز أبحاثها، وقرّرت تطويق روسيا عن طريق تحريض البطريرك المسكونيّ بارثلماوس باقتحام أسوار بطريركية موسكو عن طريق أوكرانيا وضمّها إلى قيادته في مرحلة أوليّة ليصار إلى إعلانها بطريركية مستقلّة. ومن المعروف هنا وفي هذا السياق بأنّ البطريركيّة المسكونية منذ البطريرك ديمتريوس إلى البطريرك برثلماوس تتمتّع بأطيب العلاقات وأرسخها مع الإدارة الأميركيّة وتحديدًا مع البيت الأبيض بصورة مباشرة. ولا ينسى كثيرون أن رئيس اميركا شارك في مأتم البطريرك ديمتريوس وسيامة برثلماوس بطريركًا على القسطنطينيّة.

لن نغوص في سرّ العلاقة بين البطريرك المسكونيّ والإدارة الأميركية والبيت الأبيض وتوصيفها بمعاييرها واصطفافااتها، غير أن اللبيب المتابع اواقعية الصراع الروسيّ-الأوكرانيّ، وحركيّة استدخال أميركا نفسها في جوفه إلى جانب عدد من الدول الأوروبيّة، يفهم بالاستدلال ومن خلال إشارات عديدة، أن الاستدخال الكنائسيّ في ذروة الاشتباك السياسيّ الممدود من الساحة الأوكرانيّة إلى الساحات الملتهبة في المشرق العربيّ بين أميركا وروسيا ليس بريئًا من العيب. وقد سبق للبطريرك المسكونيّ برثلماوس، أن غضّ الطرف أكثرمن مرّة عن عناوين متفجّرة ووجوديّة تنذر بانقسام العالم الأرثوذكسيّ بأسره، منها:

1-بيع البطريرك الأورشليميّ ثيوفيلوس أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين والقدس على وجه التحديد لليهود. وقد وجّه المقدسيون غير مرّة رسائل لقداسته يحثّونه ويحفّزونه لأخذ موقف من خطورة إفراغ القدس من أوقافها وبنيها العرب، وقد أعلن مطران سبسطية المقدسيّ المناضل عطالله حنّا بأنّ نسبة الوجود المسيحيّ في فلسطين أمست واحد بالمئة، بمعنى أن فلسطين فرغت من مسيحييها وتفرغ من مسيحيّتها إذا هجرها أبناؤها وغالبيتهم باتوا في المهجر وبيعت أوقافها. هل يعقل أن تبقى أرض المسيح بلا المسيح، والمسيح يعبّر عنه في البشر والحجر في آن؟ فماذا فعل بطريرك القسطنيطينيّة برثلماوس غير غضّ الطرف، تاركًا لثيوفيلوس الاستمرار في غيّه؟ لماذا لم يوافق البطريرك المسكونيّ على تعريب كنيسة القدس؟

2-تعدّي كنيسة القدس على كنيسة أنطاكية بسلبها قطر وتعيين أسقف عليها. لقد أرسل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق المناضل والمشرقيّ يوحنا العاشر رسائل عديدة إلى بطريرك القسطنطينية توجّها بزيارة له، وعد الأخير بإجاد حلّ لهذه المسألة وبعد ذلك غضّ الطرف إلى أن قرّر البطريرك يوحنّا قطع الشراكة مع بطريركية القدس، وظلّ بطريرك القسطنطينية صامتًا. ومسألة قطر بدورها مفتلعة بتحريض إسرائيليّ وقبول قطريّ ودعم أميركيّ بسبب مواقف البطريرك يوحنّا من الحرب في سوريا وعليها وهو موقف مكمّل بدوره لرأي المثلّث الرحمات البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، وقد قرأ الحرب في سوريا وعليها حربًا لإسقاطها وإسقاط لبنان والعراق وسحق القضيّة الفلسطينية بها. وبرأي متابعين لا يستطيع أحد التكّر لتلك الحقيقة على الإطلاق. ومما يذكر بأنّ البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل الروسيا، كان أوّل الداعمين للبطريرك يوحنّا في هذه المسالة الشديدة الدقّة.

3-شعور البطريرك برثلماوس بالإحراج الكبير من جراء قمّة كوبا بين بابا روما فرسيس والبطريرك كيريل، والشعور نابع من إحساسه بتظهير حجم بطريرك موسكو على حسابه كبطريرك القسطنطينية وتكبير دوره كندّ ونظير لبابا روما، وقد تولّدت من اللقاء-القمّة مجموعة ديناميّات إيجابيّة يطبقات عديدة وأساسيّة، منها:

-تكوين مرحلة جديدة وراقية من العلاقات الطيبة والوديّة بين الكنيسة الروسية والكنيسة الأرثوذكسيّة، واتساعها بصورة جذابة وخلاّقة ضمن العلاقات الأرثوذكسيّة-الكاثوليكيّة في العالم.

-نفخ الروح في جسد المشرق العربيّ المترهّل والمصاب بالقروح والندوب نتيجة الحروب في بنيته وعلى حساب شعوبه، وبخاصة على حساب وضع المسيحيين المشارقة، ويعتبر بيان كوبا التاريخيّ إستكمال بحسب عدد من المعلّقين والفهيمين للإرشاد الرسوليّ من اجل مسيحييّ الشرق.

-ترسيخ وعاء روحيّ (أرثوذكسيّ-كاثوليكيّ) حامٍ لمسيحيي الشرق. ذلك أن كنيسة موسكو غير مقصاة عن دور روسيا في بناء شرق أوسط جديد متوازن، وهي كنيسة دافعت بشدّة عن دور روسيا في الحرب على الإرهاب، واعتبرتها أخلاقية. والفاتيكان يمثّل مليار كاثوليكيّ في العالم، فمن الطبيعيّ وبناء على كلّ ذلك أن يرى بطريرك القسطنطينيّة نفسه محرجًا للغاية، ويتحرّك بدعم أميركيّ للانقضاض على الكنيسة الروسيّة بكلّ تطلعاتها بدءًا من أوكرانيا.

5-توجعّه من مقاطعة عدد كبير من الكنائس الأرثوذكسيّ في المجمع الأرثوذكسيّ الكبير في كريت، وعلى رأسها كنيستا موسكو وأنطاكية. والمؤسف هنا أنّ البطريرك المسكونيّ تعاطى مع أعمال المجمع وفقًا لمنظور غير متطور ولا متلاق مع استقلالية الكنائس الأرثوذكسيّة، ولم ينظر بعين الرضى على مسألتين بالغتيّ الدقّة وهي استلاب رعيّة قطر من موقعها الأنطاكيّ التاريخيّ-العربيّ إلى موقع مقدسيّ-يونانيّ، وبيع الأراضي من قبل البطريرك اليونانيّ في القدس لصالح اليهود على الرغم من مناشدة المقدسيين وإلحاحهم بإيجاد حلّ لتلك المسألة. لقد طلب بطريرك أنطاكية منه إيجاد حلّ لتلك المسألة حتى تستعاد الشركة ويكون شريكًا في المجمع ولم تكن ثمّة استجابة.

يفهم من كل ذلك، بأنّ العالم الأرثوذكسيّ في أزمة خطيرة، والافتراض الناشئ عند المتابعين، بأن بطريرك القسطنطينيّة برثلماوس، لم يعد ذلك العقل المتوازن الحاضن لوحدة العالم الأرثوذكسيّ والمؤتمن عليه في الأزمات الكبرى، بل هو طرف متورّط حتّى العظم في مسألة تشي بخطورة بالغة على علاقة الكنائس الأرثوذكسيّة ببعضها بجوهرها الروحيّ ومعانيها التنظيميّة. لقد أعلن الأرشمندريت فيليب المعتمد البطريركيّ الروسيّ في أنطاكية في اللقاء الثقافيّ الذي دعا إليه اللقاء الأرثوذكسيّ في ضهور الشوير، بأنّ رهبان جبل آثوس مربكون للغاية وموجوعون لهذا الانقسام ويخشون من اتجاه الأرثوذكس إلى مجموعة انشطارات بنيويّة خطيرة. السؤال الأخطر الذي يواجه الأرثوذكسيين في العالم، من هو المرجع المؤهّل لنحت حلّ جوهريّ وموضوعيّ لهذه المسألة الخطيرة للغاية، في ظلّ تورّط بطريرك القسطنطينية في الصراع مع كنيسة موسكو؟

تقود تلك العلامات إلى استنتاج واضح، وهو أن تحرّك كنيسة القسطنطينيّة العدائيّ تجاه كنيسة روسيا مبرمج بأنظومة سياسيّة-أمنية أميركيّة محكمة. وتظهر الوقائع هنا وثمّة بأنّ الأرثوذكسيّة المشرقيّة الممدودة من أوكرانيا إلى أنطاكية والقدس مستهدفة سياسيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة أحيانًا. القضيّة الواقعيّة أنّنا بتنا في حركة استدخال كنائسيّ يشاء مستدخلوه التشويش على نتائج الحراك السياسيّ في أوكرانيا بالدرجة الأولى، وما دمنا في الموقع الكنائسيّ فإنّ كييف وفي ظلّ أميرها فلاديمير كانت أوّل مدينة تنصّرت منذ ألف وثمانية وعشرين سنة، على يد الآباء المشرقيين الذين ذهبوا إليها من بلادنا، اي من أنطاكية والقسطنطينيّة، وانتشرت المسيحيّة من كييف إلى كلّ روسيا، فأمست بطريركية مستقلة لها نظامها المستقلّ. بالتالي فإنّ التشويش المفتغل والمستخدم يُشاء له أن يطال بدوره الساحات الملتهبة وبصورة خاصة الساحة القائمة في بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق.

أمام تلك الصورة هل كنيسة أنطاكية متجهة نحو انشطار عموديّ يمزّقها من جوفها، بعد أن يقودها نحو أزمة بطريركيّة على غرار الأزمات التي عاشتها منذ سنة 1931 أي بعد وفاة البطريرك العربيّ غريغوريوس الرابع حدّاد وانتخاب البطريرك ألكسندروس طحّان، وقد عمل الانتداب الفرنسيّ على محاولة تمزيق وحدة الكرسيّ الأنطاكيّ بدفع المطارنة اللبنانيين إلى الانشقاق عن سوريا؟ وهذا أيضًا ما مارسته الإدارات الأميركيّة في أواخر عهد البطريرك ألكسندروس وصولاً إلى عهد البطريرك ثيودوسيوس أبو رجيلي وصولاً إلى البطريرك الياس الرابع، حيث سعت لانتخاب مطارنة وبطاركة موالين لها بحجة أنها تريد أن تكون الكنيسة الأرثوذكسيّة جزءًا من أنظومتها بوجه الامتداد السوفياتيّ آنذاك نحو الشرق. ولمّا قرّر المثلّث الرحمات البطريرك الياس الرابع حمل القضيّة الفلسطينيّة على منكبيه ومحاربة بيعها لا سيّما في خطابه الشهير في مؤتمر لاهور الإسلاميّ تمّ القضاء عليه.

يزيّن للمتابعين، بأنّ البطريرك الحبيب يوحنا العاشر سيكون الصخرة بوجه التداعيات المتحرج نحو كنيسة أنطاكية، كما أنّ المطران الحبيب الياس عودة مكمّل لهذا الدور بقوّة وحرص على وحدة الكرسيّ الأنطاكيّ. لقد قال أمام زائر حبيب على قلبه، "لقد وقفت بوجه محاولة المطران فيليب صليبا رحمه الله بالاستقلال عن الكرسيّ الأنطاكيّ، وعملت بجهد إلى جانب المطران جورج خضر حتّى تبقى كنيسة أميركا أنطاكية الوجه والهويّة، فهل يعقل ان يقال بأنني رائد من رواد الانفصال وعامل على ترسيخه؟ أبرشية بيروت وتوابعها جزء لا يتجزّأ من الكرسيّ الأنطاكيّ المقدّس، وستبقى كنيسة أنطاكية بأبرشياتها هنا وفي دنيا الاغتراب واحدة إلى منتهى الدهور، فالله في وسطها فلن تتزعزع".

كلام المطران الياس لصديقه سيد الكلام، وهو مكمّل لسعي صاحب الغبطة في درء المؤامرة والوقوف صفًّا واحدًا بوجهها. الخطورة قائمة ولعلّ بعضًا من سياسيين يسيرون على تلك الدروب الموحلة بمصالح نتنة، لكنّ كنيسة الله في أنطاكية ستبقى واحدة شاهدة لربها وإلهها فوق هضاب المشرق وتلاله وشاطئه وبلدانه، وستبقى أمينة على رسالتها. وجوهرها المسيح الحيّ المتحرّك في أزمتنا وتاريخنا والنابض فينا إلى الأبد.

كنيسة انطاكية: الله في وسطها فلن تتزعزع.