بالصور - بعد 18 عاماً... هذا ما فعله وزير العدل سليم جريصاتي

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عيّن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي قاضيي شرف لرئاسة لجنة التحكيم لبتّ الخلافات بين الجمارك وأصحاب العلاقة، وذلك بناءً لطلب مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وتأتي هذه الخطوة للمرّة الأولى بعد 18 عاماً، بغية تسهيل وتسريع تسوية الخلافات، وتسهيل التجارة، والتسريع في عمليّة تحصيل الرسوم الجمركيّة والغرامات المتوجّبة.

وجاء في الكتاب:"نفيدكم علماً بأننا نسمّي القاضيين المتقاعدين المقبولين في منصب الشرف السّيدة ارليت الطويل جريصاتي رئيساً أصيلاً للجنة التحكيم الخاصة، والسيد فوزي أدهم رئيساً رديفاً للجنة المذكورة".