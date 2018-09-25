نقاط عدة سيركز عليها الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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فيما يلقي رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة لبنان غداً الأربعاء أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أشارت مصادر بعبدا في حديث لصحيفة "البناء" إلى أن عون سيركز في كلمته على المواقف اللّبنانية الرسمية من التطورات الداخلية والإقليمية لا سيما في ما خص ملف النزوح السوري وضرورة عودة النازحين إلى ديارهم ربطاً بالمبادرة الروسية وسيتناول السياسة الإسرائيلية العدوانية وانتهاكاتها المتكررة لسماء لبنان لضرب سوريا فضلاً عن أهمية دعم وكالة "الأونروا" في ضوء القرار الأميركي بقطع المساعدات عن وكالة غوث اللاجئين.