اصابات في إعتداء مسلح على دورية للجيش اللبناني!





وعلى الأثر ، استشهد العسكري في الجيش اللبناني ق.و وأصيب سبعة عسكريين آخرون تم نقلهم إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة.



وأكّدت مصادر أمنية لـ"الجديد" سقوط شهيد من الجيش وإصابة ٥ آخرين "خلال قيام دورية لاستخبارات الجيش بمهمة امنية في الجرود الغربية للهرمل تعرضت لاطلاق نار من قبل مطلوبين".

تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار محلة مرجحين في الهرمل، أثناء قيامها بتنفيذ مداهمة لأحد تجار المخدرات المدعو ح.ع، بحسب مراسل "الجديد" في المنطقة شوقي سعيد.وعلى الأثر ، استشهد العسكري في الجيش اللبناني ق.و وأصيب سبعة عسكريين آخرون تم نقلهم إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة.وأكّدت مصادر أمنية لـ"الجديد" سقوط شهيد من الجيش وإصابة ٥ آخرين "خلال قيام دورية لاستخبارات الجيش بمهمة امنية في الجرود الغربية للهرمل تعرضت لاطلاق نار من قبل مطلوبين".

وأشارت المصادر الى أنّ تجار المخدرات الذين اشتبكوا مع دورية الإستخبارات فرّوا باتجاه الجرود، في حين استقدم الجيش تعزيزات الى المكان.