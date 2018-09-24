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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

ميشال عون ليس على صورتكم ومثالكم... وانتم اولاد شائعات.

هذا هو بالمختصر المفيد جوهر النزاع السياسي في لبنان، منذ نقله انتخاب الرئيس القوي، من مرحلة التناتش العقيم بين منطقي الثامن والرابع عشر من آذار، الى مرحلة جديدة، عنوانها الوحيد المواجهة المفتوحة بين منطق الدولة من جهة، وكل شيء الا المنطق من جهة أخرى.

ولو لم يكن الامر كذلك، كيف تفسرون اذا، ان يكون العهد وفريقه على مقلب، وغالبية القوى السياسية اللبنانية، ان لم يكن جميعها تقريبا، بسياسييها واعلامييها وناشطيها على مواقع التواصل، على مقلب آخر؟

وكيف تفسرون التقاء الاضداد، واتحاد المتناقضين، واجتماع المتنافرين، وتجمهر الفاشلين على مدى عقود، لمواجهة عهد لم يطفئ بعد شمعته الثانية؟

اليوم ميشال عون في الامم المتحدة، ويستعد لمخاطبة المجتمع الدولي حول عناوين كبرى، منها: آحادية اسرائيل ورفض التوطين وعودة النازحين والتنوع.

اما اولاد الشائعات ومن لف لفهم، فيلفقون خبرية طائرة الميدل ايست المصرية، وقبلها حكاية سيمنز الالمانية، وقبل الكذبتين قضية الفوربز الشهيرة.

هو كما دائما، همه الحاضر وباله على المستقبل. اما هم، فكالعادة: يكذبون، ثم يقتنعون بالكذبة، ثم ينشرونها، ثم يمضون في التأجيج...

لكن، في كل الاحوال، "حبل الكذب قصير". فكيف اذا كانت الحبكة اصلا ضعيفة وبعيدة من المنطق والواقع؟

ميشال عون تعرفونه جيدا ايها اللبنانيون.

ميشال عون اكبر بكثير من الاعيبهم، وارفع بكثير من السخافة التي عنها لا يحيدون.

وميشال عون الذي واجه الطائرات في سبيل لبنان، آخر همه بأي طائرة يسافر الى نيويورك.

فرجاء، لا تعكسوا صورتكم القبيحة عليه. عيب.

وفي هذا الوقت شهد المجلس النيابي جلسة تشريعية غلب عليها النقاش الحكومي والوضع الاقتصادي ليشكل تشريع الضرورة خطوة اولى في مجال ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية، علما ان مصادر مواكبة رفضت عبر ال otv كل ما يقال عن تغطية المجلس النيابي للفراغ الذي احدثه تأخير ولادة الحكومة، معتبرة ان المجلس يقوم بواجبه فقط لا غير .



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

تصريف أعمال بامتياز بشراكة برلمانية حكومية جديده مهم يمهد لأرضية لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الليلة. وكان المجلس النيابي شكل نهارا هيئة إدارة النفايات الصلبة.

وفي نيويورك تحادث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع عدد من رؤساء الوفود الى الجمعية العمومية للامم المتحدة، عارضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع المنطقة العربية والعلاقات بين بيروت والقاهرة.

وفي حوار أجرته معه الفيغارو أكد الرئيس عون إنتهاج لبنان النأي بالنفس وشدد على ان لبنان سيكون في موقع الدفاع عن النفس إذا تعرض لاعتداء اسرائيلي. وقال إن طلقة واحدة لن تطلق إذا لم يكن هناك اعتداء.

وفي المنطقة كلام روسي واضح وصريح يقول إن إسقاط الطائرة الروسية كان عملا اسرائيليا متعمدا. وأعلنت موسكو عن إرسال صواريخ إس 300 الى سوريا واعتبرت واشنطن ذلك تصعيدا في وقت حذر وزير الخارجية الفرنسي من حرب دائمة في الشرق الاوسط.

وفي واشنطن ايضا كلام على إعداد قانون لنزع سلاح حزب الله في لبنان قبل منتصف الشهر المقبل إلا أن هناك مخاوف من تعريض الاجهزة الامنية اللبنانية للاهتزاز. وقال مستشار الامن القومي جون بولتون إن إيران مسؤولة عن الهجمات على سوريا ولبنان.

وبالعودة الى لبنان نشير الى ان الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام أنهيا الاستعدادات لمؤتمر قوى الانتاج غدا والذي سيطلق وثيقة إقتصادية طارئة وملحة.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

في ظل السبات الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة اعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحياة الى قلب المؤسسات على مرحلتين من خلال تنشيط عمل اللجان النيابية من ثم المباشرة بالتشريع عبر جلسة عامة دسمة ببنود الناس الملحة بمكافحة الفساد والكهرباء الى اقرار ملف الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة واعادة الروح لملف الاسكان الذي والى جانب كونه باب فرج للبنانيين سيحيي اكثر من 33 قطاعا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. واضافة الى ان الجلسة توحي بان لبنان بخير فهي ستحصن عند اقرارها بنود الاتفاقيات مع الجهات المانحة حق لبنان فيما تم الإلتزام به في مؤتمر سيدر. رغم التعاون بين السلطات شدد الرئيس بري على ان مجلس النواب لم يمنح سابقا الحكومة صلاحيات استثنائية وهو لن يفعل ذلك الان رافضا الحديث عن عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف فقط ولا سيما ان ام المؤسسات تعطي الحق للاخرين ولا تأخذ الحق من احد.

رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وصل الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للامم المتحدة سيلقي كلمة لبنان بعد ظهر الاربعاء المقبل وسيسمع العالم موقف لبنان من المسائل التي يعتبرها اولوية كما قال. ايران التي شيعت اليوم شهداء الاهواز سيتحدث غدا رئيسها الشيخ حسن روحاني من على منبر الجمعية العمومية ايضا ليبين بالحجة انتهاكات اميركا ونكثها للتعهدات الدولية ولا سيما منها الاتفاق النووي.

وعلى مستوى الفضاء السوري لا تزال مسالة اسقاط اسرائيل طائرة ايل20 تتفاعل وهي انتقلت من حيز الاتهامات الى تدابير واجراءات عملية فقد قررت موسكو تطوير منظومات الدفاع السورية وابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الاسد ان روسيا ستزود دمشق بمنظومة صواريخ س300 خلال الاسبوعين المقبلين. ميدانيا لفت اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستقوم بخطوة مهمة شرق الفرات شمال سوريا وقد تكون خطوة شبيهة بعملية غصن الزيتون.

اما في فلسطين الغائبة عن انظار العالم الحاضرة بفعل ارادة ابنائها فلم يستسلم مقاوموها للاحتلال وباضعف الايمان هم يبتكرون وسائل تقض مضاجع قواته المتمركزة على حدود غزة من وحدة الكاوتشوك الى وحدة الطائرات والبالونات الحارقة ووحدة قص السلك والمساندة وصلت الابتكارات الى وحدة الارباك الليلي التي تحرم الكيان المحتل والمستوطنين من النوم منذ حوالى اسبوع.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

الرياح التي تضرب مسار تشكيل الحكومة لم تحل دون فتح ابواب مجلس النواب امام تشريع الضرورة المتواصل بعد جلسة صباحية اقرت مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة بالتزامن مع اعتصامات مطلبية شهدتها ساحة النجمة فيما تطلق قوى الانتاج؛ النقابات والهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، غدا، صرخة مطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة المصاعب التي تواجه البلاد.

وعلى وقع الصخب الذي رافق كلام النواب في الاوراق الواردة في ساحة النجمة كان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدأ تحركه في نيويورك في سياق مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

الرئيس عون الذي سيلقي كلمة لبنان امام الجمعية اكد انه وضع في اولى اولوياته، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية تأمين سلامة المواطنين اللبنانيين واستعادة هيبة الدولة.

وردا على سؤال للفيغارو عما اذا كان لبنان رهينة “حزب الله”، قال رئيس الجمهورية إن الضغوط الدولية ضد حزب الله ليست جديدة وهي ترتفع وبعض الاطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب.

وعما اذا كان الجنوب اللبناني يمكن ان يستخدم في المواجهة بين ايران و”اسرائيل”، قال لا. واضاف اذا لم يتعرض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي فما من طلقة واحدة ستطلق من الاراضي اللبنانية.

اقليميا، لم تقنع التبريرات والمعطيات الاسرائيلية روسيا حول اسقاط طائرة التجسس في المتوسط، فجاء الرد الروسي اليوم حاسما محملا تل ابيب كامل المسؤولية، تزامن ذلك مع تصعيد غير مسبوق، ففي حين اعلن الكرملين اغلاق الاجواء السورية امام المقاتلات الاسرائيلية وتزويد النظام السوري بمنظومة اس 300 اعتبرت واشنطن ان خطوة موسكو تشكل تصعيدا خطيرا داعية اياها الى التراجع عن قرارها.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

رغم ان الضرورات كبيرة وملحة الا ان محظور التشريع من دون حكومة يبقى مشهدا غير قابل للبلع، ويجب ان لا نعود انفسنا على مشاهدته، هذا من دون التشكيك بشرعية الجلسات التشريعية ولا بما تنص عليه المادة 69، والأسهل بحسب الدستور نفسه ان يكون هناك حكومة مكتملة الاوصاف جالسة في حضرة مجلس النواب، وفي انتظار ان تستقيم الامور وتصبح حكومة الضرورة ضرورة قصوى لا يخضع تشكيلها للامزجة السياسية والمصالح المؤتلفة او المختلفة، المجلس التأم اليوم وشرع، وباكورة القوانين كانت على شاكلة الجلسة، اذ اختبأ غالبية النواب وراء ضرورة الانتهاء من ملف النفايات، فأقروا قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي يسمح فيما يسمح بإنشاء المحارق او تخفيفا معامل التفكك الحراري، وذلك رغم اعتراض الجمعيات البيئية التي طوقت البرلمان واعتراض بعض النواب المستقيلن اضافة الى نواب الكتائب.

بعد الالف الكيلومترات الرئيس ميشال عون الذي وصل الى نيويورك انتقد في حديث العالم الذي يسعى الى تصفية الحسابات السياسية مع حزب الله على خلفية هزيمته اسرائيل وبعد فشلهم في هزيمته عسكريا مضيفا ان القاعدة الشعبية للحزب تشكل اكثر من ثلث الشعب اللبناني وذكر الرئيس عون بأن الحزب لا يستخدم سلاحه في الداخل ولا ضد اسرائيل وهو حارب الارهاب عندما هاجم لبنان، اما الشق الداخلي الصرف فتولاه وزير الخارجية جبران باسيل الذي اتهم خصوم التيار ورئيس الجمهورية بالعمل على تفشيل العهد.

اقليميا العلاقات الروسية الاسرائيلية الى مزيد من التوتر وقد بدأت موسكو التهويل على تل ابيب بثلاثة، تزويد سوريا بصواريخ اس 300، اقفال اجواء سوريا امام الطيران الاسرائيلي، اعادة ايران وحلفائها الى العمل على الحدود السورية الاسرائيلية بعدما كانت سحبتهم مسافة 85 كيلومترا بعيدا عن هذا الخط.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

المنطقة امام قواعد اشتباك جديدة.. هذا ما لخصته وزارة الدفاع الروسية بعد جوجلة خطوات التهور الاسرائيلية التي تسببت وعن عمد باسقاط الطائرة الروسية كما حسمت تحقيقاتها.

ومن منصة حماية عسكرييها في سوريا كان الاعلان عن تسليم الجيش السوري منظومات الدفاع الجوي اس ثلاثمئة الكاسرة للمعادلة التي تحاول تل ابيب فرضها في السماء السورية..

وبوضوح تام اتبع وزير الدفاع الروسي (سيرغي شويغو) قراره بالاعلان عن تفعيل منظومات التشويش الكهرومغناطيسي قبالة الشواطئ السورية لمنع الاتصالات بين الطائرات والاقمار الصناعية كما قال.

قرار اصاب المنظومة السياسية الاسرائيلية بتشويش كبير، واصابها في داخلها بشظايا ستزيد من الاشتباك السياسي الداخلي على وقع فشل حكومة نتنياهو باحتواء الازمة على ما يقدر محللون صهاينة..

في الاهواز الايرانية والعملية الارهابية التي اصابتها، مواقف مبنية على التحقيقات لا التحليلات تشير الى ان هذا العمل الاجرامي تم على يد هؤلاء الذين تسرع اميركا الى انقاذهم حينما يضيق عليهم الخناق في سوريا او العراق وممن يتلقون الدعم المالي من السعودية والامارات كما قال الامام السيد علي الخامنئي الذي توعد هؤلاء بدرس شديد..

كل الدروس لم تعلم اللبنانيين ليعملوا على انقاذ بلادهم ووقف السوء المستحكم باحوالهم. فيما كانت حكمة تشريع الضرورة ضرورة في ظل الاختناق السياسي.. جلسة اولى افتتاحيتها الازمة الحكومية المستعصية، ليتجاوزها النواب نحو التشريع الذي علق في اولى جولاته بالنفايات الصلبة، قبل ان ينتقلوا في الجولة المسائية الى مناقشة اصلب اعمدة بناء الدولة الحقيقية: قانون حماية كاشفي الفساد.

متسلحا بالقوانين والمواثيق الدولية تحدث رئيس الجمهورية لصحيفة الفيغارو الفرنسية: للبنان حق الدفاع عن نفسه اذا ما تعرض لاي اعتداء اسرائيلي، قال الرئيس المتخوف من ان يؤدي قرار الادارة الاميركية بوقف المساعدات للانروا الى التوطين.



الرئيس عون رأى بالضغوط الدولية ضد حزب الله تصفية حسابات سياسية معه بعدما هزم اسرائيل، مستغربا من جهة اخرى ادانة البعض لتدخل الحزب في الحرب السورية فيما الوقائع تؤكد ان الارهابيين كانوا يهاجمون الاراضي اللبنانية، والمقاومة ترد هذه الهجمات..



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

معبرة كلمة الرئيس نبيه بري الذي خاطب فيها الرئيس المكلف سعد الحريري حين جلس في مقاعد النواب...

بري خاطب الحريري قائلا: "تفضل إلى كرسيك، متنا وعشنا تصرت هون"...

كلمة الرئيس بري التي فيها أكثر من رسالة، ورئيس المجلس يجيد تماما توجيه الرسائل، فيها نوع من تجديد التكليف للرئيس الحريري الذي كان يتمنى لو أن جلسة اليوم كان يجلس فيها على مقعده الحكومي بحكومة أصيلة لا بحكومة تصريف أعمال يعتبر توقيع رئيسها على القوانين مخالفا للدستور، على رغم ان هذا الاستنتاج يفتح سجالا دستوريا من بين السجالات المفتوحة في البلد...

أقلعت جلسة تشريع الضرورة بمجلس جديد وبحكومة قديمة فيما قوانينها، بحسب الرئيس بري "ستصبح نافذة وحبة مسك"، مقفلا بذلك باب الإجتهادات حول دستورية أو عدم دستورية الجلسة...

تشريع الضرورة انتقل بسرعة إلى قانون النفايات، فصادق المجلس على مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مشرعا بذلك أبواب المحارق على رغم الإعتراضات...

تشريع الضرورة يتواصل غدا فيما الأسئلة تكبر عن مصير "ضرورة التشكيل" للحكومة العتيدة والذي يبدو أنه ليس في متناول اليد في الظروف الحالية... فرئيس الجمهورية في نيويورك، ويعود منها الجمعة المقبل، وهو اليوم التقى الرئيس المصري...

في الإنتظار، عدد الأزمات والملفات والمشاكل يضاعف الأرقام التي باتت تشكل حالة ضغط على المواطنين يأتي في مقدمها ملف الكهرباء، "فمن الآخر" أصحاب المولدات اتخذوا قرارهم: لن يركبوا العدادات... في هذا القرار ما يشبه العصيان والتمرد على قرار وزير الإقتصاد، فكيف سيكون قراره عند الإستحقاق الذي أقترب ولم يعد يفصلنا عنه سوى اسبوع على الأكثر، فهل تقع المواجهة؟

أما مواجهة النفايات فأصبحت اليوم بين القانون وتطبيقه...

مجلس النواب صادق على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ولكن ماذا عن التطبيق؟ وكيف سيترجم المعترضون عليه خطواتهم؟ بالتوازي تتعدد الملوثات، والتلوث واحد، ولو بنسب متفاوتة، كما يجري في بحر كسروان.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

تشريع الضرورة أفرز نفايات صلبة فأقر مشروع قانون الإدارة المتكاملة متجاوزا الاعتراضات على مخاطره البيئية باعتباره سيفتح الباب أمام إنشاء المحارق وعلل النواب موافقتهم بأن المشروع هو إطار عام ولم يدخلْ في التفاصيل وأن معركتهم داخل الجلسة كانت تهدف الى إدخال التعديلات على قانون النفايات بإخضاع المناقصات الى الدائرة المختصة وفيما نجح هذا التعديل سقطت كل التعديلات الأخرى التي سعت لتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وعبور الموظفين عبر هذا المجلس.. وهو ما رفضه بشدة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معللا رفضه بوجود هيئة ناظمة لإدارة النفايات ووقوف الحريري في وجه الممر الإلزامي من مجلس الخدمة المدنية يكاد يوازي خطر المحارق نفسه.. وفي كلا الأمرين محرقة للمؤسسات والبيئة على حد سواء وتشريع الضرورة أعلنته النائبة بولا يعقوبيان يوما حزينا قائلة : بقي على الناس أن تدافع عن نفسها وصحتها لأننا أصبحنا البلد الأول في السرطان.. فالمحارق ملوثة ويكفي كذبا.. وهذه صفْقة بكل معنى الكلمة وأدارت يعقوبيان حركة احتجاج بيئية سياسية مدنية خارج أسوار الجلسة انضم إليها النائب أسامة سعد فيما اعترض في الداخل نواب الكتائب والنائب فيصل كرامي ولأن لكل ملف معركة فقد طار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك على متن رحلة تركت جدلا في بيروت بين الجهة الرئاسية المنظمة وشركة طيران الشرق الأوسط لكن الأوزان السياسية الثقيلة التي يحملها عون الى منبر الأمم المتحدة طغت على أي جدل روتيني وفيما يزود عون الجمعية العمومية للأمم المتحدة أرقاما عن النازحين وخطر التوطين فإنه حرص قبيل مغادرته على تسجيل مواقف ترفض استخدام جنوب لبنان للمواجهة بين إيران وإسرائيل وقال لصحيفة لوفيغارو إن الضغوط الدولية على حزب الله ليست بجديدة، وإن "القاعدة الشعبية للحزب تشكل أكثر من ثلث الشعب اللبناني ويا للأسف فإن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدوا" وجزم رئيس الجمهورية بأنه إذا لم يتعرضْ لبنان لأي اعتداء إسرائيلي، فما من طلقة ستطلق من الأراضي اللبنانية ولكنْ إذا ما حدث أي اعتداء على لبنان، فله الحق في الدفاع عن النفس وكلام عون يعقب تهديد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لبنان المترافق مع إداة "إذا" الشرطية ولم يجرؤْ رئيس الكيان الإسرائيلي على استكمال عبارته وأدخل إليها أدوات ربط وعدم جزم وشرطا تجعل أي اعتداء غير محقق ما لم يبادرْ حزب الله الى "افتتاح الجبهة" وكان نتنياهو يرد في نصف تهديده على الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي ربطها الحزب كذلك بأي اعتداء إسرائيلي محتمل وعليه فإننا نصبح أمام معادلة "توازن الرعب" التي تفهم إسرائيل لغتها جيدا.. وهي معادلة من شأنها أن تبقي على هدوء الجبهات.. وتستبعد أي احتمال للحرب في المدى المنظور.



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