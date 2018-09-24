living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية: لبنان بحاجة لمساهمتكم في تعزيز ثقافة السلام التي ينادي بها

24
SEPTEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الرئيس عون لوفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون": الوضع الامني ممسوك في لبنان ولعدم الربط بين السياسة والاقتصاد
-----------
رئيس الجمهورية: لبنان بحاجة لمساهمتكم في تعزيز ثقافة السلام التي ينادي بها
------------
نيويورك الرسالة الثالثة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مقر اقامته في فندق"بلازا"، وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السيد ادوارد غبريال، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي، والسفير اللبناني لدى واشنطن غبريال عيسى، ومدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والمستشار اسامة خشاب. واعرب السيد غبريال عن سعادة المنظمة للقاء الرئيس عون دوريا وتداوله مع اعضائها في الدور الذي تلعبه على صعيد دعم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية. ودار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، اكد خلاله رئيس الجمهورية على التقدم الذي تحقق في لبنان في مختلف المجالات، لافتا الى الوضع الاقتصادي الذي يحتاج الى متابعة لا سيما بعد اعداد الخطة الاقتصادية الوطنية التي ترسم خارطة طريق للحياة الاقتصادية اللبنانية المقبلة بعد مؤتمر "سيدر". كما تحدث الرئيس عون عن مسألة النازحين السوريين وموقف لبنان منها، والذي ينادي بالعودة الآمنة مشيراً الى المبادرة الروسية في هذا المجال.
واعتبر الرئيس عون انه من الخطأ الربط بين السياسة والاقتصاد، فكل مسألة لها اعتباراتها، لافتاً الى ما سببه النزوح السوري من انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية اللبنانية. كما تناول القضية الفلسطينية وآثارها على لبنان، مجدداً دعوته الى عدم انتظار الحل السياسي للازمة السورية حتى يعود السوريون الى بلادهم لان التجربتين القبرصية والفلسطينية، علمتانا ضرورة الفصل بين الحل السياسي وعودة النازحين.
وشدد الرئيس عون رداً على اسئلة الوفد، على ان الوضع الامني ممسوك في لبنان، وان القوى الامنية تقوم بدورها كاملاً وتتولى وحدها مهمة حفظ الامن على كل الاراضي اللبنانية.
ودعا الرئيس عون المنظمة الى العمل مع الادارة الاميركية على تعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي اثبت كفاءة عالية وخبرة مميزة، لاسيما خلال مواجهته الارهاب. كذلك دعا رئيس الجمهورية الانتشار اللبناني الى ان يلعب دوراً في علمية النهوض الاقتصادي، وقال: " نحن بحاجة الى مساهمتكم في تعزيز ثقافة السلام التي ينادي بها لبنان".
وخلال اللقاء، تحدث وزير الخارجية عن اللقاءات التي يعقدها مع الانتشار اللبناني في الخارج واهميتها، والاجراءات التي ينبغي التحرك في اتجاه الادارة الاميركية لاتخاذها لمساعدة لبنان.

 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout