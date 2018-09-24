التيار والاشتراكي: للحفاظ على السلم الأهلي الذي تتمتّع به منطقة الجبل عموماً

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بيان مشترك بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي

استتباعاً لمبادرة التفاهم والتواصل بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، عقد لقاء مشترك بتاريخ 24/9/2018 بين الطرفين بتنسيق وحضور الأستاذ رومل صابر نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية والأستاذ هشام ناصر الدين مفوض الداخلية في الحزب الاشتراكي، وبحضور مسؤولي مناطق الشوف وبعبدا وعاليه والمناطق المجاورة.

جوّ الاجتماع كان إيجابياً جدّاً وأكّد المجتمعون على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي تتمتّع به منطقة الجبل عموماً، وإبقاء الاختلاف بالرأي ضمن الإطار السياسي البحت، بعيداً عن الشحن والتوتر على مستوى القواعد الحزبية والمناصرين.

اتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات خصوصاً أنّ المواضيع والمحطات التي تجمع الحزبين أكبر وأكثر من تلك التي تفرّق بينهما، ويجب قطع الطريق على المصطادين بالماء العكر من خلال التواصل الدائم والمستمر.

استكمل اللقاء بغذاء عمل في مطعم القصر عاليه.