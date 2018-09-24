living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس المصري للرئيس عون: ندعم لبنان وتوجهاته لاعادة النازحين الى المناطق الامنة

24
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الرئيس عون استهل نشاطه في نيويورك بلقاء الرئيس السيسي
---------------
الرئيس المصري: ندعم لبنان وتوجهاته لاعادة النازحين الى المناطق الامنة
--------------
رئيس الجمهورية للسيسي: نرحب بمشاركتكم في القمة التنموية الاقتصادية
---------------------------

 استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الى نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للامم المتحدة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر الامم المتحدة، في التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف بتوقيت بيروت). وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني، رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة امل مدللي والسفير اللبناني لدى واشنطن السفير غابي عيسى والمستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ومدير مكتب الاعلام رفيق شلالا والمستشار اسامة خشاب. كما حضر عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المخابرات عباس كامل، مدير مكتب الرئيس محسن عبد النبي والمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي.


وخلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي وقوف بلاده الى جانب لبنان في مواجهة التطورات الراهنة، ولفت الى انه يدعم التوجهات اللبنانية في ما خص معالجة قضية النازحين السوريين واعادتهم الى المناطق الامنة في بلادهم.


من جهته، شكر الرئيس عون للرئيس السيسي وقوفه الى جانب لبنان، واطلعه على التحضيرات الجارية لعقد القمة التنموية الاقتصادية التي ستعقد في لبنان في كانون الثاني المقبل، مرحبا بمشاركته في اعمالها.


بعد ذلك، تم التداول في عدد من المواضيع ولا سيما منها ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الارهاب، وتطوير العلاقات اللبنانية-المصرية وتفعيلها على مختلف المستويات، استكمالا للنقاط التي كانت بحثت خلال زيارة الرئيس عون الى مصر قبل سنة ونصف تقريبا. كما تطرق البحث الى التطورات الاقليمية ولا سيما الاوضاع في سوريا والمبادرة الروسية لاعادة النازجين السوريين الى بلادهم.


كذلك، تم البحث في سبل التعاون لانجاح مسعى لبنان في جعله مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق الذي سيركز عليه رئيس الجمهورية في الكلمة التي سيلقيها امام الجمعية العمومية بعد غد الاربعاء والذي كان اطلق فكرته العام الماضي من على منبر الامم المتحدة وسيعيد التركيز عليها والعمل على نيل تأييد عدد من الدول لها، حيث كان توافق في مختلف المجالات. وقد اعاد الرئيس السيسي التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمه في مختلف القضايا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout