الرئيس المصري للرئيس عون: ندعم لبنان وتوجهاته لاعادة النازحين الى المناطق الامنة

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الرئيس عون استهل نشاطه في نيويورك بلقاء الرئيس السيسي

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الرئيس المصري: ندعم لبنان وتوجهاته لاعادة النازحين الى المناطق الامنة

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رئيس الجمهورية للسيسي: نرحب بمشاركتكم في القمة التنموية الاقتصادية

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استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الى نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للامم المتحدة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر الامم المتحدة، في التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف بتوقيت بيروت). وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني، رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة امل مدللي والسفير اللبناني لدى واشنطن السفير غابي عيسى والمستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ومدير مكتب الاعلام رفيق شلالا والمستشار اسامة خشاب. كما حضر عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المخابرات عباس كامل، مدير مكتب الرئيس محسن عبد النبي والمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي.



وخلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي وقوف بلاده الى جانب لبنان في مواجهة التطورات الراهنة، ولفت الى انه يدعم التوجهات اللبنانية في ما خص معالجة قضية النازحين السوريين واعادتهم الى المناطق الامنة في بلادهم.



من جهته، شكر الرئيس عون للرئيس السيسي وقوفه الى جانب لبنان، واطلعه على التحضيرات الجارية لعقد القمة التنموية الاقتصادية التي ستعقد في لبنان في كانون الثاني المقبل، مرحبا بمشاركته في اعمالها.



بعد ذلك، تم التداول في عدد من المواضيع ولا سيما منها ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الارهاب، وتطوير العلاقات اللبنانية-المصرية وتفعيلها على مختلف المستويات، استكمالا للنقاط التي كانت بحثت خلال زيارة الرئيس عون الى مصر قبل سنة ونصف تقريبا. كما تطرق البحث الى التطورات الاقليمية ولا سيما الاوضاع في سوريا والمبادرة الروسية لاعادة النازجين السوريين الى بلادهم.



كذلك، تم البحث في سبل التعاون لانجاح مسعى لبنان في جعله مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق الذي سيركز عليه رئيس الجمهورية في الكلمة التي سيلقيها امام الجمعية العمومية بعد غد الاربعاء والذي كان اطلق فكرته العام الماضي من على منبر الامم المتحدة وسيعيد التركيز عليها والعمل على نيل تأييد عدد من الدول لها، حيث كان توافق في مختلف المجالات. وقد اعاد الرئيس السيسي التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمه في مختلف القضايا.