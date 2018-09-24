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إرجاء محاكمة الموقوف أحمد أمون المتهم بجرائم إرهابية خطيرة

24
SEPTEMBER
2018
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 أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 15 تشرين الأول المقبل، محاكمة السوري الموقوف أحمد أمون الملقب ب"أحمد بريص"، بسبب تغيب وكيلته المحامية فاديا شديد عن الجلسة.

ويحاكم المتهم أمون بجرائم خطيرة أهمها "الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل جنوده عمدا، وخطف أشخاص سوريين وتسليمهم الى التنظيم الإرهابي، الذي أجرى محاكمة ميدانية لهم وأقدم تصفيتهم".

وأسند القرار الإتهامي الى الموقوف أمون أيضا "مشاركته في تفخيخ وتفجير دراجتين ناريتين، وقتل ومحاولة قتل جنود لبنانيين، وعلماء دين سوريين، وأقدم عمدا على قتل المواطن محمد وهبي عن طريق تفجير عبوة ناسفة بسيارته، كما أقدم على قتل عقيد منشق عن الجيش السوري، وزرع عبوات ناسفة لاستهداف دوريات الجيش اللبناني".

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