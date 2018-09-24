وزير البيئة ينوّه بإقرار المجلس النيابي قانون الادارة المتكاملة للنفايات

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نوّه وزير البيئة طارق الخطيب " بإقرار المجلس النيابي قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، والذي يعتبر الحجر الأساس في مسيرة إصلاح هذا القطاع الحيوي للبنان واللبنانيين لأنه يمسّ بحياتهم وبصحتهم"، وخصّ الوزير الخطيب بالشكر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والسادة النواب من مختلف الكتل الذين تفهّموا الاسباب الموجبة للاسراع بإقرار هذا القانون المحال من الحكومة الى المجلس النيابي منذ العام 2012 ، ولربط الهيئة الناظمة بوصاية وزير البيئة".



وقال وزير البيئة " إنّ القانون المذكور كرّس بيئياً مبادىء التخفيف من انتاج النفايات واعادة الاستعمال والتدوير وبالتالي استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات، وكرّس إدارياً مبدأ اللامركزية في إدارة هذا القطاع محدّداً المسؤوليات في هذا المجال ".