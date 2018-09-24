رسالة من النائب مخزومي إلى وزير التربية

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وجّه رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رسالة إلى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لحثه على إنشاء مدرسة رسمية في منطقة خلدة، وثانويتين رسميتين في منطقتي عرمون وبشامون، ومؤكداً أن هذه المناطق التي تتسِّم بالكثافة السكنية المتصاعدة نتطلع إلى تعزيز التعليم الرسمي فيها وتخفيف أعباء غلاء أقساط المدارس الخاصة.



وفي ما يلي نص الرسالة:

نتوجه إليكم بهذا الكتاب بصفتكم على رأس وزارة حيوية من أهم وزارات الدولة نعتبرها في أساس تطوير ثروتنا البشرية والحفاظ عليها.



إن منطقة خلدة تفتقر إلى مدرسة رسمية. وهي على ما تعلمون منطقة تحتاج إلى كل رعاية لا سيما مع الكثافة السكانية المتصاعدة فيها، وفي ظل الأزمة المعيشية بتداعياتها القاسية على الناس، يتطلع الأهالي إلى خطوة إيجابية من هذا القبيل من قبل وزارة التربية وبرعايتكم وتحت اشرافكم.



ونود إطلاعكم أيضا على أن سكان عرمون وبشامون يحتاجون أيضاً إلى ثانويتين رسميتين تشكلان رفعاً للعبء الواقع على كاهل الأهالي بسبب غلاء أقساط المدارس الخاصة التي تعج بها المنطقتان، علماً بأن تعزيز التعليم الرسمي كان في صميم خططكم في الوزارة.



أخيراً نؤكد لمعاليكم أن افتتاح مدارس رسمية في هذه المناطق سيشكّل علامة ريادة في سجلّ تاريخكم الوطني المشرّف.