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ما صحة مقاطعة المشنوق كتلة "المستقبل"؟!

24
SEPTEMBER
2018
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نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ما ورد في صحيفة "الأخبار"، مؤكّدًا في بيان أنّ "المشنوق لن يتخلّى عن خياره السياسي وليس إنفصالياً ولا إنقسامياً".

 

وجاء في البيان: "تعليقاً على ما ورد في جريدة "الأخبار" ضمن عددها الصادر اليوم، بعنوان "المشنوق يقاطع كتلة المستقبل: تمهيد للإنفصال"، ينفي المكتب الإعلامي أن يكون الوزير المشنوق قد أدلى بحديث إلى السيّدة ميسم رزق.

 

ويؤكّد أنّ كلّ ما ورد في المقال من معلومات هو غير دقيق. فالوزير المشنوق لم ولن يتخلّى عن خياره السياسي. ويعرف الجميع، وأوّلهم الرئيس سعد الحريري، أنّ الوزير المشنوق ليس إنفصالياً ولا إنقسامياً. لذا اقتضى التوضيح".

 

وورد في صحيفة "الأخبار" اليوم مقالةً للصحفية ميسم رزق بعنوان "المشنوق يقاطع كتلة المستقبل: تمهيد للانفصال".

 

وأشارت رزق في مقالتها إلى أنّه "منذ صدور نتائج الانتخابات النيابية، لم يحضَر النائب نهاد المشنوق اجتماعاً واحداً لكتلة "المُستقبل" النيابية. يلتقي الرجل بالرئيس سعد الحريري كوزير في حكومته ولا يتحدث إليه إلا في ملفات لها علاقة بـ"الداخلية". لحظة الانفصال عن التيار رسمياً لم تحِن بعد. يحضّر لها المشنوق برويّة".

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