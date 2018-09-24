بالصورة - صحافي للنائب ياسين جابر: "اكل خرى" على لسان نائب؟"

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رداً على التسجيل الصوتي للنائب في كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر، الذي يتناول فيه ما حدث أثناء زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى لبنان في شأن الكهرباء، كتب الاعلامي ادمون صعب على صفحته عبر فايسبوك":

"اكل خرى " على لسان نائب ؟

لم اصدق نفسي وانا أصغي الى الفيديو الموزع للنائب ياسين جابر حول زيارة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والعرض المزعوم من شركة "سيمنس" لبناء معامل كهرباء باسعار "بخسة" ، وكيف وصل البراز البشري الى لسانه ، وهو المعروف بحلاوة اللسان وباناقته في اختيار ألفاظه .

وزاد استغرابي لانتشار الفيديو كالفطر واعتزازه به وخصوصا ان تقرير زيارة ميركل لم يتضمن عروض كهرباء ، وان المقال المزعوم الذي استند اليم كلام النائب جابر لا وجود له في ديرشبيغل" او سواها وغالب الظن انه مزور .



يبقى توقيت اخراج الفيديو وما فيه من آثار براز بشري تشمئز منه النفوس ، فهو صادف عشية سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك لمخاطبة العالم والدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن التي تقضي بتوطين الفلسطينيين في بلدان الشتات ، ويستتبع ذلك توطين السوريين الامر المحرّم دستوريا في لبنان.



واللافت ان الفيديو، شاء النائب جابر ام ابى، يندرج في حرب يتعرض لها العهد ولبنان وتشارك فيها دول إقليمية في مقدمها اسرائيل ، للقول للعالم :" هذا عهد جاء ليدمّر بلده فلا تصغوا اليه لان كلامه اكل خرى" تماما كما ورد على لسان جابر .



الا تخجل من نفسك ايها النائب الكريم ان تستحضر الخرى الى لسانك وانت المعروف بحلاوته؟