تجنبوا المرور على أوتوستراد جونيه غداً.. في هذه الاوقات

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان وإحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أشغال على أوتوستراد جونية – المسلك الغربي (من مفرق غزير لغاية مستشفى كسروان الطبّي KMC)، وسيتم منع المرور على مسرب واحد من المسلك المذكور والإبقاء على باقي المسارب صالحة للسير أمام السيارات المتّجهة نحو بيروت، وذلك ما بين الساعة 22.00 من يوم الثلاثاء 25/9/2018 والساعة 6.00 من صباح الأربعاء 26/9/2018.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.