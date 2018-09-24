بعد الشائعات حول طائرة الرئيس الى نيويورك.. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يوضح

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:



توضيحاً لما نشر حول سفر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك يوم الاحد 23 ايلول 2018، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على ان الاجراءات التي اتخذت لسفر فخامة الرئيس من مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط-الخطوط الجوية اللبنانية، هي نفسها التي تتخذ دائماً عند سفر رؤساء الجمهورية منذ عشرات السنين، واستطراداً فإن اي خلل يتعلق برحلات الطائرات وتوقيتها تتحمل مسؤوليته الجهة المعنية بتنظيم حركة الطائرات. فاقتضى التوضيح.