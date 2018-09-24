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عناوين الصحف ليوم الاثنين 24 أيلول 2018

24
SEPTEMBER
2018
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الأخبار
إسرائيل وتهديد الصواريخ الدقيقة
قانون النفايات: تشريع يخدم المستثمرين
خلاف التيار ــــ أمل الكهربائي: التقرير «الألماني» مزوّر!
اليمن: تعثّر متكرّر للهجمات على الحديدة

الجمهورية
مافيا الكهرباء تفرض إستمرار العتمة
برّي: لا مراعاة أو مسايرة بعد اليوم
نجاح العهد ليس من لمستحيلات
ضرب تحت الزنار بانتظار الانتخابات الاميركية

البناء
أكبر عاصفة روسية بوجه «إسرائيل» منذ 70 عاماً... وإيران تتهم الخليج بالتورّط في استهدافها
الدوما يدعو لإغلاق الأجواء السورية... والحرس الثوري لردّ لا يُنسى
لبنان يحتفل مع «القومي» بعملية الويمبي... وتشريع الضرورة يبدأ بسجالات

اللواء
«تشريع الضرورة» بمشاركة حكومة التصريف والأزمات و«الكف النظيف»
عون إلى نيويورك على رأس وفد موسّع.. و500 مليون دولار برسم الهدر الكهربائي
الإمارات تنفي الإتهامات ضدها.. وطهران تتوعد بـ«انتقام لا ينسى»
موسكو: تضليل إسرائيلي وراء إسقاط الطائرة

الديار
الرئيس بري يتجاوز أزمة الحكومة ويدعو المجلس لمناقشة 29 بنداً اقتصادياً وبنية تحتية
بوتين قد يُلغي الإتفاق الجوّي والجيش الروسي قد يطلب من لبنان تحليق طائراته في أجوائه
اللواء عباس ابراهيم يترأس اجتماعات والخطة نجحت في إزالة التوتر في الجبل
وزير خارجيّة أميركا إذا اجتمع مع عون سيُبلغه رسالة أميركيّة بشأن حزب الله

المستقبل
اجتماع تنسيقي لـ"المستقبل" في بيت الوسط.. واتصالات مع بري والكتل لتأمين "التفاهم"
التشريع اليوم.. تحت سقف "الضرورة"
"ضربة أحوازية" موجعة للأمن الايراني
روسيا تحمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرتها

L'Orient-Le Jour
Les critiques à l’adresse du CPL convergent vers Baabda

The Daily Star
Iran’s Guard vows revenge, regional tensions rise

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