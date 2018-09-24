أسرار الصحف ليوم الاثنين 24 أيلول 2018

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الأخبار

«نقزة» من عرض أميركي للجيش

عرضت السفارة الأميركية على قيادة الجيش اللبناني مشروعاً لإقامة مدرسة جديدة متخصصة للقوات الخاصة مع مطار عسكري، لكنها اقترحت بدل الاستفادة من عمليات التوسعة في قاعدة حامات (في الشمال) أن يكون المقر الجديد في منطقة تقع على الحدود اللبنانية ــــ السورية، ما جعل جهات سياسية رسمية تبدي الخشية من إقامة قاعدة أميركية مموّهة، هدفها قوى المقاومة ومحورها.



مشاورات لتعيينات قضائية

باشرت الرئاستان الأولى والثالثة مشاورات غير منسقة، بغية ترشيح قضاة لتولي مناصب ستشغر مطلع العام المقبل، وتخص منصبي النائب العام التمييزي سمير حمود ورئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري. وبينما يدور النقاش حول الأسماء لناحية الولاء السياسي، تستعد جهات معنية لطرح نقاش حول أن يشغل منصب النائب العام القاضي الأقرب الى مواصفات المنصب، وأن يتم اختيار رئيس لمجلس شورى الدولة من القضاء الإداري، لا من العدلي كما جرت العادة.



دل كول... أول دخوله شمعة على طوله

خلال جولة له على المرجعيات الروحية والدينية في الجنوب اللبناني بعد تكليفه مهمّة قيادة «اليونيفيل»، لم يتأخر الجنرال الإيطالي ستيفان دل كول في الطلب من أحد رجال الدين المسيحيين إصدار بيان يستنكر فيه حادثة مجدل زون، التي اعترض فيها أهالي البلدة دورية تابعة للقوّة السلوفينية على قيام القوّة بتصوير بيوت وأماكن سكنية في بلدتهم، على الرغم من مرور وقت على الحادثة. إلّا أن رجل الدين رفض الأمر، وردّ على دل كول بالقول إن أهالي الجنوب ينشدون السلام، وكذلك يجب أن تفعل «اليونيفيل»!

الجمهورية

إستغربت مصادر دبلوماسية حجم وفد فضفاض الى الخارج فيما يشكو اللبنانيون من عجز مالي وإقتصادي كبير.

لاحظت أوساط متابعة للقطاع التربوي أن بعض المدارس الخاصة بدأ بتوظيف أساتذة سوريين توفيرا للمصاريف السنوية.

لفتت أوساط سياسية إلى أن أحد أهم أسباب الصراع على حقيبة وزارة الأشغال ليس فقط قدرتها الخدماتية بل كثرة الشواغر في هيكليتها ما يثير شهية توظيف الأزلام

البناء

كواليس

قالت الصحف الاسرائيلية إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تتوقع إجراءات عقابية روسية بعد سقوط الطائرة الروسية وإصرار موسكو على تحميل تل أبيب مسؤولية سقوطها، وانّ ما تسعى إليه حكومة الاحتلال هو أن تكون الإجراءات قابلة للتحمّل، ولا تطال تعزيز سلاح الدفاع الجوي السوري، أو زيادة التموضع الإيراني، أو إنشاء منطقة محرّمة على الطائرات «الاسرائيلية» يتمكّن حزب الله من استعمالها…

اللواء

تبين وجود ١٦ أوتوبيساً جديداً في مخازن مصلحة سكة الحديد تنتظر تعيين سائقين لها على قاعدة المحاصصة الطائفية، في وقت يعاني العديد من خطوط النقل العام من عدم وجود آليات كافية لتلبية حاجات المواطنين!





المستقبل

يقال إن مسؤولين معنيين يتحدثون عن "غرف سوداء" تنشط على غير صعيد في البلد مهمتها ضخ الشائعات وفبركة الأخبار الكاذبة بهدف تقويض الدولة وزعزعة استقرارها.