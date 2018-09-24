الرئيس عون إلى نيويورك

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يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت نيويورك ، بعد الظهر بتوقيت بيروت ، على أن يلتقي بعد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومع مسؤولي المنظمات الدولية. وكان الرئيس عون غادر أمس ترافقه اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، على رأس وفد رسمي وإداري وإعلامي، متوجهاً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويضمّ الوفد الرسمي: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضمّ لاحقاً الى الوفد، مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى.