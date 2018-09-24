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انطلاقة متعثرة للعام الدراسي في الثانويات اليوم

24
SEPTEMBER
2018
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الأخبار-

 يبدأ اليوم العام الدراسي متعثراً في الثانويات الرسمية مع إعلان 2128 أستاذاً متمرناً أنجزوا دورة كلية التربية الإضراب المفتوح وعدم دخول الصفوف ما لم تحقق مطالبهم. والمطالب هي: تحصيل راتب شهر آب مع الدرجات الثلاث ومفعولها الرجعي المستحقة لهم في سلسلة الرتب والرواتب، الاستعجال في إعداد مرسوم تعيينهم في الملاك، وهو مرسوم جوال لا يحتاج إلى تشكيل حكومة، نيل 3 درجات بعد التعيين، بناءً لوعود المسؤولين.

وعشية الإضراب، جرى تواصل بين ممثلين عن المتمرنين وممثلين عن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي طلبت الاكتفاء بالإضراب ليوم واحد اليوم من دون أن يلتزم الأساتذة الثانويون في الملاك به، ومن ثم التريث أسبوعاً حتى الثلاثاء، افساحاً في المجال أمام المشاورات بين وزارتي التربية والمال والرابطة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة.
المتمرنون لم يعطوا تأكيدات بتعليق الإضراب، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور اليوم، في حين أخذت الرابطة وعداً، كما قال رئيسها نزيه الجباوي لـ «الأخبار»، بتنفيذ المطالب «وإن شاء الله الاثنين بتنحل». المتمرنون سينفذون اعتصاماً، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في المجلس النيابي. وفي الساحة نفسها، ستعتصم اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض استاذ تعليم ثانوي 2008 ـــــ 2016 من اجل إقرار القانون المدرج على جدول اعمال الجلسة والذي يقضي بتعيينهم في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.

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