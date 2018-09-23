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الشائعات وصحة حاكم مصرف لبنان: مطبخ داخلي ام خارجي؟

23
SEPTEMBER
2018
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شائعات، عبارة لم تدخل القاموس اللبناني مؤخرا إنما بفعل النوايا السيئة تجاه لبنان وعهده وإقتصاده تكاد تصبح العبارة الأكثر تداولا بشكل يومي. آخر هذه الشائعات طالت قبل ساعات وللمرة الأولى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث قيل إنه قدم استقالته نظرا لوضعه الصحي الذي لا يسمح له بمتابعة الظروف الاقتصادية والمالية الحالية. 

مصادر مقربة من سلامة نفت للotv هذه الأخبار مؤكدة أن الإستقالة ليست مطروحة في الاساس وان صحة الحاكم على أحسن ما يرام، ووضعت ما حصل في اطار الحملة المبرمجة لزعزعة الاستقرار المالي الذي يعشيه لبنان والذي أكدته التقارير الدولية على الرغم من الوضع الإقتصادي الدقيق.

الهدف من هذه الشائعات بات واضحا ولو كان مبطنا، استهداف سياسي لعهد ميشال عون الذي أكد مؤخرا أن الليرة ليست خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس.

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول من نفى هذه الشائعة عبر تغريدة قال فيها، "لم يبق امام المتحاملين على وطننا الا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامة! التقيه دائما، واكلمه يوميا واتصلت به للتو: صحته حديد والحمد لله!"

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