لبنان الاول عالمياً بالسرطان: مبالغات لا تخفي حجم المأساة

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لم يأت ارتفاع نسبة الاصابة بأمراض السرطان في لبنان من عدم، بل نتيجة عوامل عدة تتعلق بنمط الحياة والوراثة، أضف الى التلوّث البيئي وازمة النفايات وتلوث المياه وكل ما يمر به لبنان الذي تصدرالمرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بالمرض الخبيث قياساً بعدد السكان، بحسب تقرير صدر حديثاً عن منظمة الصحة العالمية لفت الى أن هناك 243 مصاباً بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني، فهل فعلا يقرع لبنان ناقوس الخطر؟ وما هو تقييم أصحاب الإختصاص لهذا التقرير؟



لم يقلل البروفسور الصغير من اهمية التشديد على خطورة التدخين على الصحة واعتبره سبب محتم للإصابة بالسرطان



وطالب أن يكون لوزارة الصحة سجل كامل ودقيق للسرطان وتعداد حالات اللبنانيين والزائرين الذين يقصدون لبنان للتشخيص والعلاج



وفي السياق عينه، لفت البروفسور إلى انّ الكشف المبكر لسرطان الثدي عند النساء يعتبر ضرورياً بعد سن الأربعين، مشددا على رقابة الدولة على مراكز التصوير الشعاعي وعلى الادوية الموازية لتلك الحديثة.