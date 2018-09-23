الجلسة التشريعية غداً: ماذا تقول الكتل؟ وماذا في جدول الأعمال؟

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لأنها الجلسة التشريعية الأولى فعليا بعد الإنتخابات النيابية ولأن الحكومة لم تبصر النور حتى الساعة، ستكون العيون نحو ساحة النجمة، حيث سيشارك النواب يومي الإثنين والثلاثاء في جلسة على جدول أعمالها 29 بندا. تشريع إتفق على ضرورته الأفرقاء السياسيون ولكن لكل طرف وجهة نظره، ويبقى الأهم أن اقتراحات القوانين المطروحة تتمحور حول الإقتصاد والمال وسيدر والبنى التحتية وأمور حياتية.



بعد سلة القوانين التي سيتم إقرارها تحت قبة البرلمان، يسأل اللبنانيون هل يمكن أن يكون التوافق داخل السلطة التشريعية مدخلا الى توافق ينسحب على السلطة التنفيذية؟



إذا، ترقب لنتائج الجلس التشريعية في لبنان يليه ترقب لكلمة لبنان في نيويورك، وبعد عودة رئيس الجمهورية يبدو أن العجلة الحكومية ستعود الى الحركة مجددا.