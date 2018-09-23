A + A -

لأن ترقّبَ الحكومة يبقى من الأولويات، فالبداية تبقى مع هذا المَلف، حيث لا جديدَ يُذكر حتى الساعة، على الرغم من المعطيات التي تشير الى أن حبل الافكار المتداولة لم ينقطع.



في الانتظار، اسبوعٌ دسمٌ ينتظرنا يبدأ مع يومين تشريعيين تستضيفُهما ساحةُ النجمة الاثنين والثلثاء، وعلى جدول الأعمال اقتراحات ومشاريع قوانين مرتبطة بسيدر وببنود استثمارية وانمائية تطال جميع اللبنانيين.



لتتجه الأنظار منتصف الاسبوع الى نيويورك لمتابعة كلمة رئيس الجمهورية أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفيها موقفُ لبنان المبدئي من المَلفات المطروحة وفي مقدمها تأمينُ العودة الآمنة للنازحين السوريين.



وستكون للرئيس عون لقاءاتٌ مع عددٍ من رؤساء الدول العربية والاجنبية ومن مسؤولي المنظمات الدولية. كما يلتقي رئيس الجمهورية ابناء الجالية اللبنانية في احتفال خاص.