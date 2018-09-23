مرسال غانم ينطلق في 4 تشرين.. وهذا دور جورج

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علمت “شاشات” ان موعد الحلقة الاولى لبرنامج “صار الوقت” للاعلامي مرسال غانم هو يوم الخميس في الرابع من تشرين الاول المقبل. لقد حسم الامر بعد تكهنات متضاربة في هذا المجال. علما ان ضيف الحلقة الاولى سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري. على ان يسبق الحلقة المرتقبة، اطلالة غانم على شاشة “MTV” في اطار احتفالي، من خلال تقديمه لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان الاحد المقبل.

كما عُلم ان شقيقه الاعلامي جورج غانم سيكون رئيس تحرير البرنامج، ويلعب دورا اساسيا في الاعداد العام للحلقات. كذلك سيطل عبر الشاشة في احدى فقراته. مع العلم انه جرى التحفظ على طبيعة دور جورج غانم في البرنامج، ليعلن عنه في حينه، اي مع انطلاقة الحلقة الاولى.

ويقول مصدر في “MTV” ل”شاشات” انه اعتبارا من غد الاثنين ستبدأ التمرينات والتحضيرات النهائية للحلقة الاولى. لكن تكثيف العمل حاليا غير مرتبط حصرا بموعد الانطلاقة، بل ان فريق البرنامج يشكل خلية لا تهدأ منذ آب الماضي لتجهيز الحلقات، وقبلها في حزيران الماضي، الذي انطلقت معه الاجتماعات التحضيرية بشأن الديكور وهوية البرنامج .. وما الى ذلك.

ويتناسب موعد الانطلاقة في آن مع توقيت رئيس الحكومة، وجهوزية الاستديو الذي تم تشييده خصيصا للبرنامج. علما ان الاستديو اصبح جاهزا من الداخل، فيما

يستكمل العمل عليه من الخارج في الفترة المقبلة مع توالي الحلقات. لا سيما وان عملية البناء كانت جذرية، بحيث ان الاستديو شُيد على مساحة ارض كانت مخصصة سابقا لموقف سيارات.

ويكشف المصدر ان مرسال غانم حرص على يكون ضيوفه في الحلقات الاربع الاولى من قيادات الصف الاول، لتأمين انطلاقة للبرنامج على المستوى المتوقع. وان الظروف الامنية التي يتذرع بها بعض الضيوف، يحتم علينا انتظار تأكيدات منهم، قبل الاعلان عنهم.

ويشدد المصدر على أهمية اطلالة الحريري في الحلقة الاولى، لأنها- وبغض النظر عن ثقل الضيف- من شأنها تكريس مفهوم جديد يتعلق بالبرامج السياسية الحوارية، الا وهو حضور الضيوف الى الاستديو، على غرار البرامج المماثلة في مختلف دول العالم. وعدم اللحاق بالضيف الى منزله او مكتبه، بحجة الاجراءات الامنية تارة و”البرستيج” طورا. فهذه الاطلالة الافتتاحية ستقطع الطريق امام سياسيين اخرين، لتقديم حججهم لعدم الحضور الى الاستديو.

ويؤكد على تفاؤل القيمين على المحطة ببرنامج “صار الوقت”، واضعين كل الامكانات بتصرفه، مشيرا الى ان ثقتهم بمرسال وبقدراته، والصداقة الموجودة بينه وبين آل المر، ولاحقا بينه وبين فريق عمله، كلها امور تحتم خروج برنامج ناجح، في جو .. من التفاهم والمودة.

المصدر: شاشات