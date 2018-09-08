كنعان: تنفيذ الاصلاحات ضروري وممكن لان قراراتها سبقت تصريف الاعمال

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث الى الlbci تناول لقاء بعبدا المالي الذي ضمه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل امس "ان تنفيذ الاصلاحات ضروري وممكن من ضمن قرارات تصريف الاعمال لأنها متخذة سابقاً، مشيراً الى ان "بعض الوزارات طلب اعتمادات اضافية عن الواردة ضمن موازنة العام ٢٠١٨، لا يمكن الموافقة عليها".

وردا على سؤال عن الموازنة، اعتبر كنعان ان تشكيل الحكومة ضروري قبل تشرين لاقرار موازنة العام ٢٠١٩ ولاستمرار لبنان في التزاماته المحلية والدولية.