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قضية رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا خوري تتفاعل

8
SEPTEMBER
2018
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لا مبرر على الاطلاق لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة الذي قضى بإزاحة رئيسة دائرة الامتحانات ت الرسمية هيلدا الخوري من منصبها واعادتِها الى هيئة الارشاد ... فوحدَها الاسباب السياسية هي التي مكنت حمادة من السير بقراره الذي حاول تبريره بالاستناد الى حقه باجراء التشكيلات داخل الوزارة .
طبعا يحق لمعاليه اتخاذ ما يناسبه من اجراءات لتسيير مرفقه العام ، يقول المعترضون، ولكن عفوا معاليك هيلدا الخوري هي ذاتُها الموظفة التي اشدت بها مرارا؟ لذا من حقنا ان نسأل هل تغيّرت الخوري ؟ ام انكم انتم من انقلبتم على كلامكم ومبادئكم واخترتم الانصياع لاهواء السياسة وتغليبها على المصلحة العامة؟
بو صعب وهو وزير التربية الذي سبق له ان عيّن هيلدا الخوري في منصبها ، وبهدوئه الذي يحمل الكثير من الدلالات ، يرى نفسه امام حالة فيها الكثير من الغبن والكيدية ، هو الذي عمل على نفضة في وزارة التربية على اساس المناقبية ومكافحة الفساد حزين على ما الت اليه الامور التي وفيما لو انطوت على ردود فعل سيكون لها الاثر السلبي
وعلى قاعدة ان لم تستح افعل ما شئت ذهب مروان حمادة بعيدا في اتهاماته حول محاصرة وزارة التربية واستباحتها لسنوات ، وهو ما ستدعى ردا من صاحب العلاقة
انه موسم الاخلاق العجاف والساسة المرتهنين ،فلا عجب في ازاحة هيلدا الخوري التي ستتسلح اولا بمناقبيتها وثانيا بحقها لمواجهة الحملة التي تشن .

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