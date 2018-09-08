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مقدمة أخبار الOTV: جزمها الوزير باسيل ..من حق رئيس الجمهورية أن يضع المعايير قبل أن يمر أي تشكيلة بتوقيعه

8
SEPTEMBER
2018
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في ملف فضيحة المطار، لم ينتظر بدء التحقيق انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، على جري العادة. وتعليقاً على ما طالب به الوزير يوسف فنيانوس أمس، أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى أنْ لا يمكن لمن يساءَل إداريا وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية، أن يوكل اليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون دولار أميركي، لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق، مهما علا شأن هذا المسؤول، مشدداً على ان التحقيق بشقيه الإداري والقضائي الى نهاياته حتما.

في ملف فضيحة التربية، تصعيد لفظي من الوزير مروان حمادة، بلغ حد وصف الاعتراض على قراره المتخذ في حق رئيسة دائرة الامتحانات بحملة شتائم. لكن في المقابل، وضع وزير التربية السابق الياس بو صعب الإصبع على الجرح، فرد عبر الأوتيفي على اتهامات الوزير الحالي، معتبراً أنه هو الذي يستبيح الوزارة، ليبقى الملف مشرعاً على مزيد من التصعيد في الآتي من الأيام.

أما في ملف فضيحة تأخير تشكيل الحكومة، فحرب الصلاحيات المفتعلة قابلها الوزير جبران باسيل اليوم بالجزم بأن من حق رئيس الجمهورية أن يضع المعايير قبل أن يمهر أي تشكيلة بتوقيعه.

لكن، بعيداً عن الملفات الخلافية، شكلت ذكرى تأسيس جامعة سيدة اللويزة مناسبة وطنية جامعة، اغتنمتها الجامعة فرصة لمنح رئيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، قبل أن يلقي فخامة الرئيس العماد الدكتور ميشال عون كلمة جاء فيها: من موقع مسؤوليتي، أعدكم بالعمل بأقصى امكاناتي، لتوحيد جهود المسؤولين السياسيين لمواجهة الفساد الذي يعطب كل مفاصل الوطن، والتوافق على خطة وطنية للنهوض الاقتصادي لتأمين فرص عمل إضافية لكم. وأضاف: مع انطلاقة عمل الحكومة العتيدة التي نأمل في ولادتها القريبة، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والانتاج الوطني الجاد، للتخلص من أثقال الماضي السياسية والاقتصادية، واللحاق بركب الحداثة

 

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