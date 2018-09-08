من يملك مفاتيح حل شيفرة عقدة تشكيل الحكومة؟ ( د. وسام صعب )

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- د. وسام صعب -

يبدو واضحاً من مُجريات وتسارع الأحداث على المستوى الداخلي اللبناني أن الأمور لا تُبشّر بالخير في ظل عجز الأفرقاء الواضح عن فك شيفرة عقدة تشكيل الحكومة خصوصاً وأن مساعي التأليف أصبحت تدور في حلقةٍ مُفرغة ما يُخشى معه من دخول الأفق اللبناني مجدداً مرحلة المراوحة والإنتظار الطويل ما يجعل الأمور تزداد تعقيداً وتأزماً بالنظر لما يختزنه هذا الملف من تعقيداتٍ داخلية مرتبطة بالأحجام والأوزان والصلاحيات وبالتالي عدم إستعداد أي فريق لتقديم التنازلات والتضحيات المطلوبة على اعتبار أن لكل فريق حساباته الداخلية على المستوى السياسي من حيث حجم تمثيله وقواعده ووجوده الفعلي داخل الحكومة والأهم من كل ذلك قدرته على التعطيل حيث تدعو الحاجة... هذا فضلاً عن ما ينتظر الحكومة العتيدة من إستحقاقاتٍ كثيرة وملفاتٍ داهمة خارجية كانت أم داخلية وهذا ما يُفترض معه أن تكون من حيث المبدأ متجانسةً فيما بينها على مستوى إتخاذ القرار السياسي وأن لا تناقض بالوقت نفسه أكان بتوجّهاتها أو بسياساتها العامة رؤية وتوجهات رئيس الجمهورية تجنباً لسيناريوهات التعطيل والمناكفة ومن أي جهةٍ أتى.

وعلى هذا فالرئيس المكلف يعتبر أن معايير تأليف الحكومة يحكمها واقع النصوص الدستورية بعيداً عن أي إجتهاداتٍ قد تأتي من هنا أو هناك، أما بالنسبة للرئيس عون فالأمر مختلف لأنه يرتكز على الدستور كقاعدة أساسية تجعل منه شريكاً فعلياً في صنع الحكومات وإخراجها إلى حيّز الوجود عبر توقيعه الأوحد على مراسيم تأليفها، وهو بذلك يضع معايير يعتبرها أساسية للتشكيل والتأليف يُلزم بمقتضاها الرئيس المكلف بالحراك ضمن هوامشها في أي مسودّة تشكيلة حكومية يحملها معه الأخير إلى بعبدا، ما يجعل من الرئيس الحريري والحالة هذه عاجزاً عن فكّ هذه الشيفرة ضمن المعايير المفروضة عليه، رامياً الكُرة في ملعب رئاسة الجمهورية من باب تحمّلها لمسؤولياتها الدستورية والسياسية والغمز بالوقت نفسه من قناة مسؤوليتها المباشرة في التعطيل وإفشال أي مبادرة أو مسودّة تشكيلة حكوميّة يأتي بها الحريري إلى بعبدا، خصوصاً وأن الرئيس الحريري يُدرك تماماً أن الرئيس عون في سباقٍ مع الزمن على قاعدة أننا دخلنا المحظور وتخطّينا الخطوط الحمراء، وهو ما حاول الرئيس الحريري أن يستثمره عبر ما حمله مؤخراً من مسودّة تشكيلة حكومية إلى بعبدا علّه يستطيع تمريرها بالحد الأدنى المطلوب على اعتبار أن الرئيس عون هو المتضرر الأول من هذا التأخير وبالتالي لم يعد بمقدوره الإنتظار أكثر بحيث لن يكون أمام رئيس الجمهورية أي خياراتٍ متاحة سوى التسليم بهذه المسودّة وبمقترحات التشكيلة المعروضة. إلا أن رفض الرئيس عون للمسودّة المقترحة فاجأ الجميع بمن فيهم الرئيس المكلف على اعتبار أن بعبدا لم يعد بمقدورها اللعب ضمن هامش الوقت المتبقّي الذي انقضى أصلاً وبالتالي لم يعد لديها أي خيارات سوى القبول بالموجود وهذا ما جعل الأمور تزداد تعقيداً بين رئيسي الجمهورية والحكومة خصوصاً بعدما اتّضح أن فتوراً في العلاقات بين بعبدا والسرايا الحكومي قد بدأ يلوح في الأفق ما يُنذر معه بأزمة صلاحياتٍ دستورية أو أزمة حُكُم قد تُدخل البلاد ربّما في مرحلة الشلل الدستوري والمؤسساتي خصوصاً بعد أن بدا واضحاً من مجريات وتسارع الأحداث أن مفاتيح الحلّ والربط في مسألة التشكيل باتت حصراً بيَد رئيس الجمهورية الذي يملك وحده مفاتيح فكّ شيفرة عقدة التشكيل والتأليف؟!

فهل تُطرح على بساط البحث السياسي مجدداً مسألة الصلاحيات الرئاسية المفقودة؟ وهل دخل لبنان فعلاً مرحلة المُراوحة والإنتظار الطويل في ظل واقعٍ مأزوم مالياً واقتصادياً في وسط منطقة تغلي بالصراعات والتحولات!!