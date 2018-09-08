انسحاب لبنان من مهرجان “مقام” في أوزبكستان لوجود عضو اسرائيلي بلجنة التحكيم

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نشرت المغنية “حنين أبو شقرا” عبر صفحتها على “فيسبوك” مقطع فيديو برفقة زملائها المشاركين في مهرجان ومسابقة “مقام” في مدينة “شهرسبز” في أوزبكستان تعترض فيه على وجود شخص اسرائيلي في لجنة التحكيم. وأعلنت أبو شقرا رفضها هذا الأمر، لافتة الى ان البعثة اللبنانية المشاركة في المهرجان انسحبت من المهرجان.

وطلبت البعثة اللبنانية من رئاسة مهرجان “مقام” وقف مهام الشخص الاسرائيلي في لجنة التحكيم وإزالة العلم الاسرائيلي للمشاركة في المهرجان.

وأكدت حنين أبو شقرا ان البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ المطالب، لافتة الى ان مجموعات عربية أخرى مشاركة في مهرجان “مقام” تضامنت معها واتخذت القرار عينه.

ويشارك في المهرجان أكثر من 300 ممثل من 73 بلدًا، منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.