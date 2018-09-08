أبو فاضل يكشف عن هوية "رجل السعودية الأول في لبنان"

A + A -

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنه “يجب ابطال قانون التجنيس لأنني ضده فانا لا ابيع جنسيتي الى اي أحد”.

واعتبر أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يريد ان يقيم دولة اما الباقين فهم اعتادوا على السرقة”، مشدداً على ان ” الرئيس عون هو رئيس الجمهورية وهو الذي يصدر مرسوم تأليف الحكومة”.

ونوه الى أنهم “لا يريدون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في السعودية، فالرجل السعودي الاول في لبنان هو رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ثم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وبعدها يأتي الحريري”، موضحاً أنهم “يعتبرون ان جعجع مخلص للسعودية اكثر من الحريري”.

وتابع بالقول ان “من انقلب على الحريري هو النظام السعودي الحالي بالتعاون مع جعجع”.

اما عن التشكيلة الحكومية، فلفت ابو فاضل الى ان “الحريري قدم التشكيلة الحكومية ارضاءً لجعجع وجنبلاط والسعودية”، معتبراً أن “جنبلاط اقتنع من بري انه لا يمكن ان يأخذ 3 وزراء دروز له”.

وشدد على انه “لن يكون هناك 4 حقائب للقوات بل 3 حقائب مع وزير دولة وجعجع يعلم ذلك”، مشيراً الى ان “جنبلاط سيكون له وزيرين اما الثالث فسيكون مشترك مع رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان”.