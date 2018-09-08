جامعة سيدة اللويزة تمنح رئيس الجمهورية دكتوراه فخرية في احتفال مساء اليوم والرئيس عون يلقي كلمة للمناسبة حول آخر التطورات

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لمناسبة ذكرى تأسيسها، تقيم جامعة سيدة اللويزة احتفالا عند السادسة من مساء اليوم، على مسرح بشارة الراعي في حرمها الرئيسي في زوق مصبح برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتكرّم الجامعة في خلال هذا الاحتفال الرئيس عون عبر منحه شهادة الدكتوراه الفخرية في الانسانيات "تقديرًا لمسيرته وعطاءاته الوطنية". وستغتنم الجامعة المناسبة لاطلاق مبادرة وطنية مجتمعية حول مخاطر الادمان على الانترنت والتكنولوجيا تحمل شعار "الرئاسة الجامعة"، وتصبّ في صميم رسالتها التوعوية.

كما يلقي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال كلمة في المناسبة، يتطرّق فيها الى آخر التطورات الراهنة، ودور الجامعات في النهضة الوطنية، وما ينتظره من حضور فاعل للشباب في مسيرة الوطن.