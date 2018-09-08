سركيس يوضح اسباب الخلاف بين بو صعب والاعلامي ابو فاضل

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صدر عن مكتب المرشح السابق للانتخابات سركيس سركيس البيان الاتي: "عطفا على البيانين الصادرين عني بتاريخ 25/4/2018 و31/8/2018 ورغبة مني في وضع حد نهائي للالتباس حول الخلاف بين النائب الياس بو صعب والاعلامي سيمون ابو فاضل الذي ينسب لي دور فيه، يهمني أن اوضح ما يلي:

1- في لقاء بيني وبين بو صعب خلال تحضيرات الحملة الإنتخابية للائحة التي كانت تجمعنا علمت منه بأن ابو فاضل، صاحب موقع الكلمة أون لاين يتعرض له على موقعه الالكتروني المذكور.

2- بحكم معرفتي بابي فاضل، استفسرت منه عن الموضوع ففهمت منه انه يريد مساعدة مادية عبارة عن مبلغ معين من بو صعب للموقع، فنقلت الكلام لأبو صعب الذي رفض الموضوع بتاتا.

3- لم ولن أكون طرفا في النزاع بين أبو صعب وأبو فاضل وسأحاول إصلاح ذات البين بينهما".