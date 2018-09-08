هل سيكون طقس هذا الإثنين عاصفا؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المنخفضات الجوية التي ضربت وسط اوروبا، تنحرف نحو تركيا والبحر الأسود وسوف تتأثر تركيا الجنوبية والسواحل السورية واللبنانية بالأمطار والرعود حتى مساء الإثنين بحسب التحديثات الجديدة لردارات الأمطار ما سيُنعش بعض المناطق بهطول الأمطار، التي ستغسل الأجواء من الغبار والتي ستروي الزيتون خاصة في شمال لبنان وقد تتحوّل الأمطار الى أشد غزارة في الأيام المقبلة.

طقس لبنان فيستمر حتى يوم الإثنين غائم مع تساقط امطار محلية تكون غزيرة بعض الأحيان مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل: 29/30 نهاراً و 24 ليلاً

الجبال 1200 متر: 26/17

البقاع: 28/16

الرطوبة: 85%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1010hpa

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من جهة أخرى، أشار خنيصر إلى انّه بعد انتهاء اعصار jebi في اليابان، ضرب زلزال عنيف هوكايدو اليابانية بقوة 6,7 درجات وحولها الى منطقة خربة وما هي ساعات قليلة الى ان هزّ زلزال آخر جزر fiji شمال نيوزيلندا بقوة 8,1 ولم تعرف الأضرار التي نتجت عنه بعد، ولم ينته مسلسل الزلازل حتى هزّ زلزال آخر فجر اليوم الجمعة الإكوادور بقوة 6,6 سبب اضراراً في المنطقة.

وبالعودة الى مسلسل الأعاصير، فقد بدأت الولايات المتحدة ترفع درجة الخطر الى الحالة المتقدمة والقصوى لمواجهة اعصار florence الذي وصل في المحيط الأطلسي الى الدرجة الثالثة وهو يتوجه نحو New York وجنوبها.

هذه هي احداث الخامس والسادس من ايلول المحلية والعالمية، التي شغلت العالم.